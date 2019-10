Kjørte i stjålet bil til oppkjøring – strøk og ble arrestert

Politiet i West Midlands har arrestert en mann etter at han kjørte uten lappen til sin egen oppkjøring, der han strøk.

Politiet opplyser at det er tiende gangen at mannen stryker oppkjøringen, og på Twitter har mannen sågar blitt kalt idiot av politiet etter å ha møtt opp i en stjålet bil.

Sky News melder at mannen ble arrestert for å ha tjuvlånt en annen manns bil uten tillatelse.

Welcome to the world of stupid. Male turns up at the driving test centre for his driving test. Having driven himself there unsupervised. Then fails his test for the 10th time 🤦‍♂️ male arrested by D unit Newtown for TWOC offence. pic.twitter.com/hOekgjyl1g