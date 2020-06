Kjente republikanere vender ryggen til Trump før valget

Tirsdag 3. november går amerikanerne til urnene for å avgjøre om republikaneren Donald Trump får fortsette som landets president eller om han må overlate roret til Demokratenes kandidat Joe Biden.

Mens valget så smått begynner å nærme seg, har flere av Trumps partifeller tatt til orde for at de ikke kommer til å stemme på 73-åringen ved årets valg.

USAs tidligere utenriksminister Colin Powell har gått kraftig ut mot den sittende presidenten og blant annet kalt ham en fare for demokratiet.

– Vi har en grunnlov. Vi er nødt til å følge den grunnloven. Og presidenten har beveget seg bort fra den, sa Powell i et intervju med CNN sist søndag.

Stemmer på Biden

Republikaneren avslørte at han skal stemme på Biden. Powell stemte heller ikke på Trump ved forrige valg.

– Han lyver om ting, og han slipper unna med det fordi folk ikke vil holde ham ansvarlig, sa den pensjonerte generalen om Trump.

Han mener også at USAs omdømme i verden har blitt svekket under Trumps tid som president.

– Vi skuffer Nato. Vi sender flere soldater hjem fra Tyskland. Vi har fjernet bidragene våre til Verdens helseorganisasjon. Vi er ikke fornøyd med FN. Og omtrent overalt vil du finne en slags forakt for amerikansk utenrikspolitikk som ikke er i våre interesser, sier den tidligere utenriksministeren.

Trump har lite til overs for uttalelsene og svarer med å kalle Powell patetisk, før han gir seg hen til å kritisere Powells lederstil.

– I sin tid var han svak og han ga bort alt til alle – så ille for USA, skriver Trump blant annet i motangrepet på Twitter.

Nei fra Bush og Romney

Trump må også klare seg uten stemmen til George W. Bush, som var president fra 2001 til 2009, i november. Samtidig er broren Jeb Bush usikker. Det opplyser kilder nær Bush-familien til New York Times.

Tidligere president Bush og hans kone Laura stemte verken på Trump eller Demokratenes kandidat Hillary Clinton ved valget i 2016.

Utah-senator Mitt Romney vil heller ikke stemme på den sittende presidenten. Romney var republikanernes presidentkandidat i 2012 og trakk seg etter hvert fra nominasjonskampen i partiet før forrige valg.

Mattis med skarp kritikk

I forbindelse med den siste tids uro i USA etter drapet på George Floyd har Jim Mattis, som er Trumps tidligere forsvarsminister, hudflettet presidenten.

– Donald Trump er den første presidenten i min levetid som ikke gjør noe for å forene det amerikanske folket – han later ikke engang som han prøver. I stedet prøver han å splitte oss, sa Mattis i en uttalelse til avisen The Atlantic.

– Vi er vitne til konsekvensene av tre år uten ansvarlig lederskap, fortsatte han.

Mattis ble Trumps første og USAs 26. forsvarsminister 20. januar 2017. Han satt i ett år og elleve måneder. Han var uenig med presidenten i flere sentrale utenrikspolitiske saker og trakk seg etter at Trump mot Mattis' vilje kunngjorde en amerikansk tilbaketrekking fra Syria.

