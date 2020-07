Viruset testet positivt både på innsiden og utsiden av rekeemballasjen, sier Kinas generelle tolladministrasjon, ifølge Fortune. Prøvene kom fra tre ecuadorianske anlegg, og importen derfra vil bli stanset, sa tolladministrasjonen.

– Testresultatet betyr ikke at viruset er smittsomt, men gjenspeiler smutthullene i selskapenes matsikkerhetsbestemmelser, sa Bi Kexin, direktør for sikkerhetsbyrået for import og eksport av mat i tollavdelingen, til Fortune.

– Tollvesenet vil styrke kontrollen av opprinnelsen til importert mat ytterligere, la han til.

Den eneste positive testen

Forrige måned pekte Kina på import av laks som en mulig skurk for Beijings ferske koronautbrudd, noe som utløste en boikott av fisken. Supermarkeder fjernet alle lakseprodukter fra hyllene sine. Utbruddet i Beijing var knyttet til et grossistmarked i hovedstaden, der viruset ble funnet på et skjærebrett som ble brukt til å tilberede laks importert fra Norge.

Kina forbød nylig import av kjøtt fra den amerikanske fjærkreeksportøren Tyson Foods og det tyske selskapet Tönnies etter store utbrudd i fabrikkene deres. De har også suspendert oppføring av laks og svinekjøtt fra noen selskaper i Europa og Latin-Amerika på grunn av lignende frykt.

Kinesiske tjenestemenn har imidlertid også blitt enige med globale eksperter om at importert mat utgjør en lav risiko for å overføre viruset. Det har ført til en forvirring utenlands om hvorfor Kina fortsetter å teste og stoppe forsendelser.

– Testene er et viktig tiltak for å forhindre risikoen for at viruset overføres fra importerte matkjeder av kald mat, sa Bi Kexin.

Kinas tollmyndigheter gjennomførte totalt 227.934 tester, hvorav resten av prøvene var negative. Rekene som ble testet positivt ble levert til havner i Dalian og Xiamen.

Kexin fortalte under en nyhetskonferanse at rekene i seg selv testet negativt for viruset. Det er ingen bevis for at viruset kan overføres til mennesker gjennom fisk, og heller ikke at fisk kan bære det, skriver Wahington Post.

