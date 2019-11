Kina om eks-spion som har søkt tilflukt i Australia: – Han er en svindler

Lørdag meldte Sydney Morning Herald og The Age at Liqiang «William» Wang har gitt informasjon til Asio, Australias byrå for kontraspionasje, rundt bevegelsene til en rekke høystående tjenestemenn i det kinesiske forsvaret. Informasjonen skal dreie seg om kinesiske etterretningsoppdrag i både Hongkong, Taiwan og Australia, skriver The Guardian.

– Jeg har selv vært involvert i denne spionasjen, sa Wang i en uttalelse til Asio i oktober.

Wang, som nå er i Australia på turistvisum, befinner seg på et skjulested i storbyen Sydney. Han uttaler til australske medier at han ønsker seg umiddelbar beskyttelse av landets myndigheter.

– Han har et legitimt krav om politisk asyl, sa Anthony Albanese, leder for det australske Labor-partiet, til The Guardian tidlig lørdag.

– Vi er nødt til å sørge for at Australias suverenitet er beskytttet, la Albanese til.

Anthony Albanese. Foto: Saeed Khan/NTB scanpix

Kina har imidlertid en annen versjon enn Wang, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge kinesisk politi er Wang arbeidsledig, og i tillegg ettersøkt for svindel. Han skal ha vært i besittelse av et falskt kinesisk pass på vei til Hongkong i april.

Australske myndigheter har så langt ikke kommentert hvorvidt Wang vil bli innvilget politisk asyl.

