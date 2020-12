Nepal har tidligere målt Mount Everest til 8.848 meter, mens Kina har målt fjellet til å være 4 meter lavere.

Når har de to nabolandene i fellesskap kommet fram til at fjellet, som i Tibet er kjent som Chomolungma og i Kina som Sagarmatha, er 8.848.86 meter høyt, opplyste Kinas utenriksminister Mang Yi i en felles uttalelse med Nepal tirsdag.

Begge land har sendt inspektører fra sine respektive sider av fjellet for å måle høyden. I tillegg til uenigheten om høyden, har det også vært bekymring for at fjellet kan ha krympet etter et stort jordskjelv i Nepal i 2015.

Den tidligere offisielle høyden ble målt første gang av en gruppe fra India i 1954.

Fjellet er målt en rekke ganger siden dette, men målene fra 1954 har blitt regnet som de offisielle tallene.

Nærmere 300 klatrere har mistet livet i forsøk på å nå toppen av Mount Everest, som første gang ble besteget av den nepalske sherpaen Tenzing Norgay og Edmund Hillary fra New Zealand i 1953.

