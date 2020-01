Se kart over spredning i bunnen av saken.

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte mandag at organisasjonen gjorde en feil i forrige uke da den i flere rapporter anslo virusets globale risiko som «moderat». Globalt er risikoen «høy», opplyste WHO mandag.

WHO opplyste også at det er usikkert om viruset smitter i inkubasjonsfasen, før man har fått symptomer på sykdom. I en rapport skriver WHO at inkubasjonsperioden antas å være mellom to og ti dager. Organisasjonen har ikke erklært en internasjonal folkehelsekrise.

Viruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i forrige måned, og de aller fleste smittetilfellene er påvist her.

Fra mandag til tirsdag økte antall bekreftede dødsfall i Kina med 24, og antall bekreftede smittetilfeller har økt med 1.291, opplyste kinesiske helsemyndigheter tirsdag.

Tyskland

Mandag kveld bekreftet tyske helsemyndigheter at en mann i Bayern er smittet av viruset. Han er isolert, og tilstanden hans sies å være god.

Han ble smittet av en kinesisk kvinne på besøk i Tyskland, ifølge nyhetsbyrået DPA. Kilder i helsemyndighetene forteller til byrået at kvinnen besøkte selskapet hvor mannen jobber.

Tyskland er det andre landet i Europa der viruset er blitt påvist.

Fra før er det oppdaget smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Frankrike og Australia.

Fraråder reiser

Amerikanske helsemyndigheter har frarådet reiser til Hubei-provinsen, men utvidet mandag reiserådet og fraråder nå amerikanere å reise til Kina i sin helhet.

Utenriksdepartementet i Norge fraråder nordmenn å reise til Hubei-provinsen.

Tirsdag oppfordret kinesiske myndigheter alle kinesere til å la være å reise ut av Kina.

– Kan øke raskt

Gabriel Leung, som leder Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på en pressekonferanse mandag at deres forskning tyder på at rundt 44.000 personer er i inkubasjonsstadiet for sykdommen.

Leung, som brukes som smittevernekspert av myndighetene i Hongkong, sier at hans forskerteam regner med at antall smittede vil dobles hver sjette dag hvis man ser bort fra tiltak som myndighetene setter inn.

Det tidligere ukjente viruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Det tilhører en gruppe virus kalt coronavirus. Denne virusgruppen kan forårsake alt fra vanlig forkjølelse til alvorligere sykdommer som sars og mers.

Så langt finnes det ingen vaksine mot det nyoppdagede viruset. Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.