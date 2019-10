Kilde: EU-landene enige om å gi britene utsettelse

De resterende 27 EU-landenes ambassadører møttes i Brussel onsdag for å diskutere veien videre etter at det tirsdag ble klart at Storbritannias statsminister Boris Johnson satte brexitprosessen på pause etter å ha gått på et nytt nederlag i Parlamentet.

– Møtet skulle ikke ta noen formelle beslutninger, og det ble heller ikke gjort. Men alle var enige om at det er behov for utsettelse for å unngå en brexit uten avtale. Hvor lenge utsettelsen skal vare, diskuteres fortsatt, sier den anonyme EU-kilden onsdag kveld.

Det antydes at en dato kan bli bestemt på fredag.

EU-president Donald Tusk har allerede anbefalt EU-landenes ledere om å godta en utsettelse av brexit til 31. januar neste år.

