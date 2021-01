Hevnen er uunngåelig og kan komme når som helst, skrev ayatollaen i en twittermelding , som var utstyrt med en fotomontasje som tilsynelatende viser Trump på golfbanen med en drone over hodet.

Trump fløy rett til sin egen golfklubb Mar-a-Lago i Florida da han forlot Det hvite hus onsdag.

Khameneis melding var åpenbart et svar på USAs likvidasjon av den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak i januar i fjor.

«Hevn er uunngåelig. Soleimanis drapsmann og mannen som ga ordren, må stilles til ansvar», het det i meldingen.

«Hevnen kan skje når som helst», står det videre.

En talsmann for Twitter opplyser at Khameneis konto er stengt for godt, både for brudd på selskapets forbud mot oppfordring til voldelig atferd og for brudd på reglene mot «manipulering og spam».

Tidligere i måneden ble også Donald Trump kastet ut av Twitter og Facebook for å ha oppmuntret til voldelig atferd, rett før kongressbygningen ble stormet av fanatiske Trump-tilhengere.

