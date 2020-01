Den 62 år gamle lederen for elitestyrken i Revolusjonsgarden ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad fredag.

Soleimani sto ayatolla Ali Khamenei nær, ble regnet som Irans nest mektigste mann og spilte en sentral rolle i landets forsvars- og utenrikspolitikk.

Søndag tok flere hundre tusen iranere farvel da generalens kiste ble fraktet gjennom byen Ahvaz sørvest i Iran og deretter sjiamuslimenes hellige by Mashhad nordøst i Iran.

Irans øverste leder Ali Khamenei tok mandag et siste farvel med general Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk attentat i Bagdad fredag. Foto: AP / NTB scanpix

Søndag kveld skulle ayatolla Ali Khamenei og den øvrige iranske ledelsen etter planen ha deltatt i en minnestund ved Imam-Khamenei-moskeen i Teheran, men den måtte avlyses fordi gatene var så fulle av sørgende at det ikke lot seg gjøre å frakte kisten dit.

Seremonien ble derfor utsatt til mandag og flyttet til det store universitetstområdet i Teheran, der både Khamenei, president Hassan Rouhani og en rekke andre toppledere var på plass.

