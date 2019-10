Tirsdagens høring er en del av riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump, som handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

Taylor, en erfaren diplomat, er fungerende ambassadør. Han ble i sommer involvert i Trumps forsøk på å presse den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til å etterforske korrupsjonspåstander mot Joe Biden, som kan bli Trumps demokratiske utfordrer ved presidentvalget neste år.

Trump tok opp sine ønsker i en telefonsamtale med Zelenskyj i juli, og hadde da i det stille stanset en utbetaling på 400 millioner dollar som Ukraina trengte til kampen mot russiskstøttede separatister.

Demokratene mener Trump har brutt presidenteden ved å bruke statsapparatet og «utenforstående aktører» til å presse Ukrainas regjering til å påvirke presidentvalget neste år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Donald Trump angriper Fox News etter dårlig måling: – Fox News er ikke hva de pleide å være

Tekstmeldinger

I etterkant av telefonsamtalen mellom presidentene utvekslet Taylor tekstmeldinger med to andre toppdiplomater. Der stilte han spørsmål ved om USA skulle bruke militærstøtte og et ukrainsk ønske om en toppmøte i Det hvite hus som pressmiddel.

«Sier vi nå at militærhjelp og et møte i Det hvite hus avhenger av at de setter i gang en etterforskning?» skrev Taylor til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.

En uke senere skrev Taylor til både Sondland og USAs daværende spesialutsending Kurt Volker til Ukraina at han mente det var galskap å holde tilbake militærstøtte for å få hjelp i en politisk kampanje. Han la til: «Russerne elsker det».

Tekstmeldingene ble lagt fram for etterretningskomiteene i Representantenes hus av Volker, som har trukket seg som følge av at saken er blitt kjent.

Trump-administrasjonen ville også ha Ukraina til å undersøke en teori om at Demokratene hadde en epostserver i Ukraina i 2016, noe som er ment å undergrave historien om at han fikk russisk hjelp til å vinne valget i 2016.

Både spesialetterforskningen satt i gang av justisdepartementet og en gransking i Senatet har slått fast at Russland forsøkte å påvirke valget til Trumps fordel ved å svekke demokratenes kandidat Hillary Clinton. Men det er ikke konkludert med at Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland.

Les også: USA: Flertall støtter riksrettprosess mot Donald Trump

Stabssjefens innrømmelse

Taylor ble sjef for ambassaden i Ukraina etter at ambassadør Marie Yovanovitch mistet posten i mai. Hun hadde krevd at Det hvite hus' brukte offisielle kanaler når de skulle be Ukraina etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon. Yovanovitch har alt vitnet for Kongressen og hevdet da at Trump presset utenriksdepartementet til å få henne fjernet.

I forrige uke medga Trumps stabssjef Mick Mulvaney på en pressekonferanse at en av grunnene til at Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, var å få myndighetene til å etterforske om Demokratenes epostservere befant seg i landet. Noen timer senere gikk han tilbake på uttalelsene og anklaget mediene for feiltolkning. (NTB)

Les også: Republikansk eks-senator hevder det er flertall i Senatet for å fjerne Donald Trump