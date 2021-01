– Antiklimakset skapte et kaos av forvirring og vantro blant QAnon-tilhengerne, skriver CNN.

Teorien hevder at demokrater, høytstående embetsmenn og skuespillere i Hollywood driver en satanistisk pedofiliring som dekkes over av det statlige sikkerhetsapparatet – den såkalte «dypstaten».

Gjennom hele Donald Trumps presidentperiode har tilhengerne ventet på øyeblikket der Trump skulle sette en stor plan i verk, og medlemmene av pedofiliringen plutselig skulle avsløres, fengsles, og til og med henrettes.

Kastet inn håndkleet

QAnon-tilhengerne hadde et håp om at den store planen skulle settes i verk under selve innsettelsesseremonien. Da Biden erstattet Trump som president kort tid før klokka 18 norsk tid onsdag, var håpet ute. Til og med en av de mest sentrale figurene, Ron Watkins, valgte å kaste inn håndkleet.

– Vi gjorde alt vi kunne. Nå må vi opp med haken og gå tilbake til livet vårt så godt vi kan, skriver Watkins til sine 120.000 tilhengere på Telegram, ifølge Huffington Post.

QAnon-tilhengerne har nå delt seg i to leirer. Noen skriver at de er ferdige med QAnon, andre går i skyttergravene og fremmer nye konspirasjonsteorier.

– Vi ble lovet pågripelser, avsløringer, militærregime, hemmelige dokumenter, hvor er det????????, skrev en tilhenger på Telegram.

– Biden er vår president. Det er på tide å logge av datamaskinene og mobilene våre og komme tilbake til virkeligheten, skrev en annen.

– En del av Trumps ettermæle

Andre mente at mangelen på klimaks var en del av planen, og at Trump kun tillot Biden å bli president for syns skyld, mens han i virkeligheten fortsatt har kontrollen.

Tross kaoset, er QAnon-bevegelsen langt fra ferdig og vil fortsatt være en trussel for Joe Bidens administrasjon.

– QAnons masseradikalisering av det amerikanske folket er en del av Trumps ettermæle, konkluderer Huffington Post.