I en time snakket rapperen og entreprenøren uten manus og tilsynelatende på sparket – og minus mikrofon – om en hærskare temaer, fra abort til slaveri, ispedd mye religion. Han var iført en skuddsikker vest og hadde årstallet 2020 barbert inn på hodet.

På et tidspunkt brøt han sammen i tårer da han beskrev hvordan moren hans hadde vært på nippet til å ta abort da hun ventet ham.

– Jeg drepte nesten min egen datter, sa han om North, født i 2013.

BBC skriver at han mener alle nye mødre som sliter mens de venter barn bør få pengestøtte, og nevnte beløpet én million dollar.

Intervjuet ble livestrømmet på YouTube og sendt på lokale TV-stasjoner. Det gjorde ifølge Reuters lite for å klarlegge om Kanye West mener alvor med å stille som presidentkandidat. Han er ikke kvalifisert til å stille i en rekke delstater, men skal ha klart å komme seg på valglisten i Oklahoma. I South Carolina trengte han å få 10.000 underskrifter i løpet av mandagen for å kunne bli med.

Mens Kanye Wests tale ertet på seg noen lyttere, har andre løftet stemmen for å uttrykke bekymring over hans helsetilstand. Blant dem er professor Jason Nichols, som er seniorforeleser i afrikansk-amerikanske studier ved universitetet i Maryland. Han sier til BBC at han frykter at Wests usammenhengende fremferd kan lede mot en «manisk episode».

– Han har tidligere sagt at han slåss mot psykiske lidelser, og at han iblant ikke tar medisiner, sier Nichols, som understreker at han ikke er psykolog.

– Han var litt mer sammenhengende enn andre ganger, når han gått i gang med slike monologer, men jeg tror virkelig han ikke har det bra nå. Han sa noen ganske bisarre ting, sier professoren, som næret håp om at Kanye West kunne ha utfordret de andre kandidatene.

– Etter arrangementet søndag har interessen min gått over i bekymring, lyder det fra Nichols.