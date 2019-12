LONDON (Dagsavisen): Om målingene har rett, går det mot en konservativ seier når britene går til parlamentsvalg torsdag.

Men gapet har minsket de siste par ukene – akkurat nok til at det fortsatt er usikkert om det blir rent flertall for statsminister Boris Johnson, som er valgets store spørsmål. Mange har ennå ikke bestemt seg.

En ny stor YouGov-prognose anslår at De konservative med statsminister Boris Johnson i spissen vil få 43 prosent av stemmene og Labour 34 prosent. Altså en god ledelse til Johnsons parti, men to prosentpoengs mindre gap enn samme store måling for to uker siden. Det er liten nok margin til at resultatet kan bli alt fra klar tory-seier til at ingen får rent flertall i valget.

Jeremy Corbyn og Boris Johnson kniver om å bli statsminister. Her fra debatt på BBC. Foto: NTB scanpix

Det spesielle med denne målingen er at den prøver å anslå fordelingen til de ulike valgkretsene. Den gir De konservative 339 plasser, en økning fra forrige valg, mens Labour vil få 231, en nedgang fra forrige valg. Skotske SNP ligger an til å øke til 41 plasser, mens Liberaldemokratene kan øke til 15.

Fikk Grant på døra

Statsminister Boris Johnsons parti har det siste døgnet gjort alt for å overbevise sine velgere om at seieren kan glippe om de ikke stemmer.

Motstanderne av Johnson har ikke gitt opp. Labours Momentum-gruppe har satt inn høygiret i innspurten, og forkjemperne for en ny folkeavstemning om EU håper en målrettet kampanje for taktisk stemmegivning skal bidra til at De konservative blir hindret i å få seier i en rekke kretser der løpet er jevnt mellom en konservativ kandidat og en kandidat fra et annet parti.

En av dem er filmstjernen Hugh Grant, som har kastet seg inn i politikken med ett mål: Å hindre brexit.

Men er det ikke...? Hugh Grant i dør-til-dør-aksjon hos velgere under valgkampen. Foto: NTB scanpix

Grant, som selv har spilt statsminister i julefilmen «Love Actually», har lenge vært aktiv på Twitter med argumentasjon for en ny folkeavstemning om EU. På tampen av valgkampen har han tatt steget helt ut og har vært aktivt med på stemmesanking og dør-til-dør-aksjoner i sju ulike kretser der løpet er jevnt.

– Det vi er ute etter er et «hung parliament» og en ny folkeavstemning som vil følge etter det. DET vil «get brexit done», tvitret Grant nylig, med henvisning til Boris Johnsons slagord, bare med en annen betydning.

Et «hung parliament» er et resultat der ingen av partiene får rent flertall, og som kan få opposisjonspartiene til å samle seg om en regjering som gjennomfører en ny folkeavstemning.

Dette er trolig den eneste måten opposisjonen kan lykkes. Kun De konservative har sjanse til å få rent flertall, tyder alle målinger på.

I rundt 50 kretser er «remain»-siden avhengig av taktisk stemmegivning for å slå De konservative, skriver målingsekspert Peter Kellner i The Guardian.

Taktisk strategi

Hugh Grant har ikke stilt seg bak et bestemt parti, men drevet kampanje for nettopp det taktisk stemmegivning er: Å stemme på det partiet som har best sjanse til å gi det resultatet man ønsker. Grant har drevet kampanje både for Labour, De konservative og uavhengige kandidater i ulike kretser – alle med én ting til felles: At de har den kandidaten som har best mulighet til å slå De konservatives kandidat i sine kretser. Mens Boris Johnson har lovet EU-utmelding innen 31. januar, ønsker de andre partiene ny folkeavstemning basert på utmeldingsbetingelsene med EU.

Flere ulike nettsteder har satt opp sine egne guider til hvordan man kan stemme taktisk. «People’s vote»-kampanjen har en av dem. Velgerne kan oppgi sin valgkrets og dermed få beskjed om hvilken kandidat de bør stemme på.

Årsaken til at dette er viktig, er at det er mange kretser der både for eksempel Liberaldemokratene og Labour har mange velgere – begge partier som vil ha ny folkeavstemning – men der faren er at «remain»-stemmene (de som er for EU) splittes mellom de to partiene, og De konservative derfor vinner i den enkelte kretsen.

Selv om De konservative er det største partiet, er det nasjonalt flere velgere som støtter partier som ønsker en ny folkeavstemning (rundt 16–17 millioner) enn som støtter De konservative eller Brexit-partiet (rundt 14–15 millioner), skriver Peter Kellner i The Guardian.

De ulike guidene har under valgkampen fått kritikk for ikke alltid å vise «riktig» tips, men har justert seg underveis.

I siste liten

Men vil det hjelpe? Professor John Curtice ved Strathclyde-universitet sier i et intervju med Dagsavisen at taktisk stemmegivning kan gi utslag, men at det er svært vanskelig å forutse i hvor stor grad det slår ut.

– De fleste beslutninger om å stemme taktisk tas svært nær valget. Det er vanskelig å fange dem opp på målingene, men en måling viser at det er litt flere som planlegger å stemme taktisk i år enn i 2017. Problemet for «remain»-siden er at det også skjer på «leave»-siden, til fordel for De konservative, sier Curtice i et intervju med Dagsavisen.

Professor John Curtice, valgguru i Storbritannia, sier velgerne ofte avgjør svært sent om de skal stemme taktisk. Foto: NTB scanpix

I tillegg har De konservative fått drahjelp av at Brexit-partiet ikke stiller med kandidater i kretsene som holdes av De konservative. En slik taktisk strategi har gitt De konservative «klar bane» i mange kretser, fordi de ikke har noen konkurrenter om brexit-velgerne.

Ville ikke se

Spørsmålet er også hvordan de siste dagers utvikling i valgkampen vil slå ut. Mens Boris Johnson har fokusert på brexit, har Labour, som av mange har blitt oppfattet som vinglete og vag på brexit, lenge forsøkt å få valgkampen til å handle om andre ting, som helsevesenet.

Et intervju på kanalen ITV med Boris Johnson har feid over internett de siste par døgn: Johnson blir av reporteren vist et bilde på en mobiltelefon av en fire år gammel gutt med lungebetennelse som måtte ligge på gulvet oppå en haug med klær på en overfylt avdeling på et sykehus. Johnson nekter å se på bildet og tar mobilen og legger den i sin egen lomme, før han blir presset til å kommentere bildet, tydelig ukomfortabel.

Spørsmålet er hvor mye slikt som dette skader Boris Johnson de siste timene. Mange velgere er svært opptatt av helsevesenet, og Johnsons tilsynelatende mangel på empati og medfølelse har provosert mange.

– Jeg har sett ganske mye rart i de nesten 20 årene jeg har dekket politikk, men jeg har aldri sett noe lignende, kommenterer BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Problemet for Labour er at mange velgere sliter med tanken på Jeremy Corbyn som statsminister også.

