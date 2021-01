– Hvis Mitch sier ja, er han ferdig, sier en republikansk kilde i Senatet om Trump til CNN. Republikaneren, som ønsker å være anonym, sikter til riksrettssaken mot Donald Trump, og rollen til den mektige republikanske senatoren Mitch McConnell.

Flere republikanere sier til kanalen at dersom Mitch McConnell, som de siste fire år har vært flertallsleder i Senatet, går inn for å dømme Donald Trump i riksrett når saken skal avgjøres i Senatet, vil han høyst sannsynlig få med seg mange nok republikanske senatorer til at Trump blir dømt. Det kan i sin tur føre til at Senatet forbyr Trump å stille igjen som president.

Det er langt fra sikkert at dette skjer. Alt avhenger av hva McConnell og de andre republikanske senatorene lander på de neste dagene og ukene, men dragkampen er for lengst i gang.

Andre gang

Det er allerede skrevet historie ved at Donald Trump nå er den første amerikanske presidenten som stilles for riksrett for andre gang. Dette ble klart etter at et flertall i Representantenes hus onsdag stemte for å stille Trump for riksrett for å ha oppildnet til opprør mot staten, da tusener av Trump-tilhengere stormet Kongressen i forrige uke.

Alle 222 demokrater i Representantenes hus og ti republikanerne stemte for resolusjonen. Dermed skal saken sendes til Senatet, der de 100 senatorene skal frikjenne eller dømme presidenten. For at Trump skal bli dømt, krever det to tredels flertall. Det er 50 demokrater og 50 republikanere i Senatet. Det betyr at i tillegg til 50 demokrater, må 17 republikanere stemme for, dersom Trump skal dømmes.

Siden Trump går av som president 20. januar, er det som står på spill hvorvidt han kan forbys å stille igjen eller ikke. Dersom han blir dømt, kan Senatet stemme for å forby ham det. I den avstemningen kreves det kun enkelt flertall.

Vil skyve ut Trump

Det store spørsmålet nå er hvor republikanske senatorer lander i nær framtid. Mange av dem tier om hvorvidt de vil stemme for å dømme Trump eller ikke.

Noen få senatorer kan for øyeblikket antas å stemme for å felle Trump. Det anses at det skal mye til at så mange som 17 stemmer mot Trump, selv om sinnet mot ham har økt også blant republikanere etter den siste ukes hendelser.

Det er her Mitch McConnell kommer inn, og kan spille en viktig rolle.

Årsaken er hans mektige posisjon i partiet, og at han, etter stormingen av Kongressen 6. januar, for første gang tok bladet fra munnen og tok avstand fra Trump. Mitch McConnell har vært svært lojal overfor presidenten gjennom fire år.

Onsdag meldte The New York Times at personer som står nær McConnell sa at han støttet Demokratenes initiativ for å stille Trump for riksrett. Han mener det vil gjøre det lettere å skyve Trump ut av partiet, og klandrer blant annet Trump for tapet i senatsvalget i Georgia nylig.

Mitch McConnell er Kongressens mektigste republikanske politiker. Han sier han ikke har bestemt seg for hva han vil stemme ennå. Foto: AFP/NTB

McConnell holder imidlertid kortene tett til brystet i spørsmålet om han vil stemme for å dømme Trump.

– Selv om pressen har vært full av spekulasjoner, har jeg ikke tatt en endelig avgjørelse om hvordan jeg vil stemme, og jeg har tenkt å lytte til de juridiske argumentene når de blir presentert for Senatet, sa McConnell i en uttalelse onsdag.

Pressmiddel?

Rådgivere av McConnell har anonymt spekulert på at rundt «et dusin», muligens flere, kan komme til å stemme for å dømme Trump, ifølge The New York Times.

Men det er for tidlig å si om et tilstrekkelig antall republikanske senatorer vil dømme Trump, sier sentrale personer i partiet til The Washington Post. Flere støtter fortsatt Trump åpent. Mange vurderer også uansett hensynet til egne velgere og egen posisjon. Mange er selv valgt inn til dels på grunn av Trumps popularitet i deler av velgerbasen. Vil de gjenvelges dersom de bryter med Trump? Dette er hensyn som overveies. Plassene til 20 av de republikanske senatorene står på valg i mellomvalget i 2022.

Det er også for mange et langt skritt fra å kritisere Trump til å dømme ham i riksrett. En av dem som er imot riksrett mot Trump, men som likevel har kritisert Trump den siste uka, er senator Lindsey Graham. Han har spilt en aktiv rolle med å ringe rundt til senatorer for å overbevise dem om å ikke stemme mot Trump, skriver Politico.

Graham mener det bare vil gjøre situasjonen og spenningene verre i amerikansk politikk. Flere er enige i det.

Også Lindsay Graham har kritisert Trump i det siste, men vil ikke dømme han i riksrett. Foto: AFP/NTB

Disse faktorene gjør at det fortsatt skal mye til før Trump dømmes.

Mange mener likevel mulighetene for det har økt, blant dem er USA-kjenner Jan Arild Snoen.

– Jeg vil fremdeles være overrasket dersom Trump blir dømt, men vi er nærmere en domfellelse enn jeg trodde vi ville være for et par, tre dager siden, sier Snoen til NTB.

Årsaken er nettopp at Mitch McConnell ikke har villet utelukke at han vil stemme for å kjenne Trump skyldig. Snoen sier at han er litt overrasket over det.

– Men jeg har tolket dette som et pressmiddel for å holde Donald Trump på plass fram til 20. januar og for å få Trump til å ta avstand fra vold. Hvis jeg har rett i det, så tror jeg McConnell vil stemme mot en kjennelse når det kommer så langt, sier Snoen til NTB.

Riksrett på deltid?

McConnell vil ikke lenger være flertallsleder i Senatet den neste perioden, etter at partiet mistet flertallet i Senatet. Det skjedde etter senatsvalgene i Georgia, da Demokratene fikk begge plassene der. Dermed er det 50-50 i Senatet, med dobbeltstemme til visepresident Kamala Harris fra Demokratene.

McConnell vil imidlertid være flertallsleder framt til minst 22. januar, da Georgia-resultatet skal sertifiseres. Det er Demokratenes Chuck Schumer som tar over.

Det vil ikke bli noen avstemning i riksrettssaken før etter Trump har forlatt Det hvite hus, bekrefter McConnell. Påtroppende president Joe Biden har foreslått en ordning der Senatet bruker halve dager på Bidens agenda, og halve dager på riksrettssaken. Det er viktig for Biden å få gjennom sin agenda så raskt som mulig, slik at ikke riksrettssaken overskygger dette og forsinker for mye av gjennomføringen i Bidens første uker.

