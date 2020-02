Kan en mann bli kansler i Tyskland?

Nå starter lederkampen i kansler Angela Merkels konservative høyreparti CDU. Til sommeren går Annegret Kramp-Karrenbauer av som partileder etter bare halvannet år i lederstolen. I dag tirsdag starter hun de første samtalene med mulige etterfølgere.

AKK som hun kalles, var Merkels favoritt til å ta over som kansler når Merkel selv går av etter valget neste år (såframt CDU vinner valget). Nå er plassen som hennes etterfølger åpen.

De heteste kandidatene til å bli ny leder av Europas største og mektigste økonomi, er alle menn.

Den nye partilederen vil ta over et splittet parti i krise. Bråket etter lokalvalget i den lille delstaten Thüringen var den utløsende årsaken til at Kramp-Karrenbauer brått trakk seg både som partileder og kanslerkandidat for en drøy uke siden. Men AKK var aldri noen velgerfavoritt og har fått masse kritikk for svake lederevner og klønete offentlige opptredener helt fra start.

Bakgrunnen for lederkampen

Krisen i Thüringen ble utløst av at politikeren Thomas Kemmerich fra det lille liberale partiet FDP ble valgt som ny delstatsleder ved hjelp av stemmene til CDU, og ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD). Det er første gang etter andre verdenskrig at en leder har fått makten ved hjelp av stemmene til ytre høyre. Et tabu var brutt og reaksjonene var voldsomme. Kemmerich trakk seg etter et døgn og Thüringen mangler fortsatt en delstatsregjering.

Krisen blottstilte en større splid i CDU som har pågått lenge: hvordan håndtere velgerflukten til ytre høyre?

Partiet er delt mellom dem som mener CDU må fortsette Merkels venstredreining mot sentrum i politikken og fortsatt holde AfD utenfor all innflytelse. Kritikerne mener denne linjen gjør forskjellene mellom CDU og sosialdemokratene i SPD stadig mindre og skaper et rom til høyre der AfD får vokse. Den andre siden mener CDU må tilbake til klassisk høyrepolitikk og de konservative røttene, deler av denne gruppa er åpen for å slippe AfD til i politikken.

Merkel ledet CDU fra 2000 til 2018 og har vært kansler i Tyskland siden 2005. Lederkampen partiet nå går inn i blir et retningsvalg i tillegg til et ledervalg.

Kandidatene

Her er de mest aktuelle kandidatene til å ta over lederskapet i CDU, og dermed også bli partiets kanslerkandidat i neste valg:

Tidligere miljøvernminister Norbert Röttgen. Foto: Ntb Scanpix

Norbert Röttgen

Norbert Röttgen (54) meldte at han stiller i lederkampen i dag og er dermed først ute med å formelt melde sitt kandidatur. Han er tidligere miljøvernminister i Merkels regjering og leder nå utenrikskomiteen i Bundestag. Han har tidligere tapt en intern lederstrid i partiet mot Armin Laschet som også regnes som aktuell til å ta over partilederjobben. Röttgen begrunner sitt kandidatur med at «situasjonen i partiet er så alvorlig at det handler om framtida til CDU og hva det betyr for stabiliteten i landet», skriver Der Spiegel.

Forretningsmann Friedrich Merz. Foto: Ntb Scanpix

Friedrich Merz

Den rike forretningsmannen Friedrich Merz (64) tapte lederstriden mot Annegret Kramp-Karrenbauer høsten 2018. Nå er han fast bestemt på å prøve igjen, ifølge kilder tett på Merz som Der Spiegel har pratet med. I 2018 gikk Merz til valg på å forlate Merkels linje og gjøre en krapp høyresving. Han står for en verdikonservativ og økonomisk liberal politikk. Merz hadde da vært ute av politikken i årevis (etter et tidligere nederlag mot nettopp erkerival Angela Merkel) og stilte nærmest til valg ut av ingenting. Han fikk overraskende stor oppslutning og sørget for å stikke kjepper i hjulene for at Merkels favoritt, Kramp-Karrenbauer, kunne surfe inn som ny partileder. Tilhengerne mener han er den rette til å kapre AfD-velgere tilbake til CDU. Kritikerne mener han står for et CDU som tilhører historiens skraphaug.

Delstatsleder Armin Laschet i Düsseldorf. Foto: Ntb Scanpix

Armin Laschet

Armin Laschet (59) er i dag delstatsleder i Tysklands mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen vest i landet, der han regjerer sammen med det liberale partiet FDP. Laschet står for å føre Merkels kurs videre og kan være en brobygger til De grønne, i følge Der Spiegel.

Helseminister Jens Spahn. Foto: Ntb Scanpix

Jens Spahn

Jens Spahn (39) er i dag helseminister i Merkels regjering. Også han var med i den forrige lederkampen i CDU da Annegret Kramp-Karrenbauer ble valgt, men røyk raskt ut. Spahn har bred politisk erfaring, men regnes likevel som litt for ung i tysk politikk. Også Spahn er kritisk til Merkels linje og vil ta partiet til høyre, men han står for en mer moderne konservativ politikk enn Merz, særlig i verdispørsmål. Spahn er åpent homofil. Spahn er ikke favoritten og det er usikkert om han vil stille som kandidat denne gangen.

Kansler Angela Merkel. Foto: Ntb Scanpix

Angela Merkel

Krisen i partiet har fått noen til å spekulere i og også snakke høyt om Merkel kan bli fristet til å fortsette i jobben. Hun er Tysklands klart mest populære politiker og har også en høy stjerne internasjonalt. Delstatssjef Daniel Günther i Schleswig-Holstein har foreslått å fortsette med Merkel på topp fram mot neste valg i 2021, «med Angela Merkel har vi gode sjanser til et svært godt resultat i Bundestagvalget», sa han til mediekanalen ARD.