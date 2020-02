Bernie Sanders er favoritt og Pete Buttigieg ligger på andreplass foran primærvalget blant Demokratene i New Hampshire natt til onsdag norsk tid.

Men nattens overraskelse kan bli outsideren Amy Klobuchar. Senatoren fra Minnesota har gjort det bra på noen av de siste målingene, og ligger på tredjeplass i New Hampshire når man ser på gjennomsnittsmålingene blant de demokratiske kandidatene, ifølge nettstedet RealClearPolitics.

En overbevisende prestasjon for Amy Klobuchar i New Hampshire kan omforme racet mellom Demokratene. New Hampshire er den andre delstaten som holder nominasjonsvalg etter Iowa.

Mange om beinet

– Amy er en kandidat som kan vinne stort, og det er vi som kommer til å lansere henne, sa Jeanne Dietsch, som er senator i New Hampshire-senatet, under et valgmøte for Klobuchar nylig.

Det er kanskje særlig den forrige debatten mellom Demokratenes kandidater, der Klobuchar gjorde en god opptreden, som har gitt henne et oppsving. Hun har dessuten besøkt New Hampshire 23 ganger siden hun kom inn i racet for et år siden, skriver Reuters.

Dersom venstrekandidaten Bernie Sanders som ventet gjør det best i New Hampshire, knyttes spenning til hvem av de såkalt «moderate» i kampen som fester grepet. Blant de moderate kandidatene kjemper nå Joe Biden, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar om velgernes gunst.

I gjennomsnittet av de nylige New Hampshire-målingene på RealClearPolitics ligger Sanders på 28.7 prosent og Buttigieg på 21. 3 prosent. De neste ligger et godt stykke bak, men Klobuchar har en knepen tredjeplassering med 11.7 prosent, foran Warren og Biden på 11 prosent.

Bedre enn Biden?

Dersom Buttigieg kommer på andreplass slik målingene viser, er spørsmålet særlig hvorvidt Amy Klobuchar faktisk gjør det bedre enn Joe Biden, som lenge har vært favoritt på nasjonalt nivå, men som landet på det som ser ut til å være en fjerdeplass i det første nominasjonsvalget i Iowa, der de endelige resultatene ennå ikke er klare.

Are Tågvold Flaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no, er tilstede i New Hampshire.

– Jeg følger spesielt med på hvordan det går, ikke bare med Sanders og Buttigieg, men hva som skjer med tredje-, fjerde- og femteplassen. Biden har ikke råd til en veldig dårlig opptreden. Amy Klobuchar er helt avhengig av å overraske, og det samme kan sies om Elizabeth Warren, sier Flaten i amerikanskpolitikk.no og Dagsavisens podkast.

Selv om Klobuchar fortsatt er en outsider, antas hun å kunne gjøre det sterkt dersom andre moderate kandidater gjør det svakt i de første rundene. Særlig knyttes det spenning til om Joe Biden sakker akterut. Han ventes ikke å gjøre det spesielt bra i New Hampshire, men setter sin lit særlig til South Carolina, som holder den fjerde runden etter Nevada, som holdes i neste uke. Årsaken er at Biden gjør det sterkt blant minoritetsvelgere, og South Carolina har mange svarte velgere.

Ideell alder

Spørsmålet er hvor stor sjanse Klobuchar egentlig har nasjonalt. På nasjonale målinger har hun kun en sjetteplass med fattige 4.3 prosent av oppslutningen, ifølge RealClearPolitics.

Klobuchar antas å gjøre det relativt sterkt i en del vippestater, og i Midtvesten. Noen av hennes kjernesaker er å redusere kostnadene på medisiner, å bedre infrastrukturen og gi mer penger til behandling av psykisk sykdom og rusmisbruk.

59 år gamle Amy Klobuchar er en av få kandidater som er i «ideell» presidentalder. Av de andre som ligger best an blant Demokratene er tre i 70-årene (Biden, Sanders og Warren), mens Pete Buttigieg bare er 38.

The New York Times har gitt sin støtte til Klobuchar og Elizabeth Warren, noe som anses som et viktig dytt i ryggen for Klobuchar.

Resultatene fra New Hampshire kan forventes fra ca. 3.30 natt til onsdag norsk tid.

