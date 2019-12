Kamala Harris sier hun gir opp kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Harris kunngjorde sin beslutning tirsdag etter å ha slitt på meningsmålingene i en tid. Hun har også strevd med å få samlet inn nok penger til valgkampen sin.

Les også: Trump: – USA trenger NATO minst

– Jeg har hatt vareopptelling og vurdert dette fra alle vinkler. Og i løpet av de siste dagene har jeg kommet fram til den vanskeligste beslutningen i mitt liv, skriver den 55 år gamle California-senatoren i en epost til sine tilhengere.

– Min valgkamp har rett og slett ikke hatt de økonomiske ressursene som vi trenger for å kunne fortsette, skriver hun videre.

Harris har vært den eneste afroamerikanske kvinnen som har vært med i Demokratenes nominasjonskamp. Etter å ha lansert sitt kandidatur i januar, lå hun lenge i tetsjiktet på meningsmålingene. Men de siste månedene har oppslutningen dalt.

I en Tweet skriver hun også:

– Jeg vil fortsette å kjempe hver dag for hva denne kampanjen handler om. Rettferdighet for folket.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR