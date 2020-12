Kamala Harris stoppet sentralbankutnevnelse

Påtroppende visepresident Kamala Harris, som fortsatt er senator for California, vendte tilbake til Senatet for å stemme og sørget for at 50 av 100 senatorer stemte imot utnevnelsen. To republikanske senatorer var fraværende grunnet koronaviruset.

Shelton er en konservativ økonomikommentator. Hun er svært kontroversiell, ettersom hun har kritisert sentralbanken Federal Reserve ved gjentatte anledninger, og tidligere har støttet gjeninnføring av gullstandarden.

Les også: Rakettangrep mot USAs ambassade i Bagdad