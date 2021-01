Jusprofessorer: Trump kan ha brutt loven i telefonsamtale

– Trump har opptrådt fullstendig uakseptabelt og muligens ulovlig, sier Carl Tobias, professor ved University of Richmond.

Han får støtte fra professor Rebecca Green, en av lederne for et program med fokus på valglover ved College of William & Mary i delstaten Virginia. Green mener Trump har utløst en rekke spørsmål om hvorvidt han har begått lovbrudd.

Den demokratiske senatoren Dick Durbin mener på sin side at det må igangsettes etterforskning av presidentens handlemåte.

Lydopptak ble lekket

Både avisen Washington Post og nyhetsbyrået AP har fått tilgang til et lekket lydopptak av telefonsamtalen mellom Trump og Brad Raffensperger, som har det øverste ansvaret for gjennomføringen av valg i Georgia.

Gjentatte ganger i samtalen hevdet Trump at han umulig kan ha tapt i Georgia i presidentvalget i november. Han ba Raffensperger bekrefte påstander om at tusenvis av stemmesedler er blitt ulovlig destruert – noe det ikke finnes bevis for.

– Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, sa Trump.

Grundig stemmetelling

Raffensperger, som i likhet med Trump er republikaner, forklarte at stemmene i Georgia er blitt talt tre ganger og at det offisielle resultatet er korrekt. Resultatet viser at Joe Biden vant i Georgia med 12.779 stemmers margin.

Presidenten svarte med å hevde at Raffensperger bryter loven hvis han ikke bekrefter at stemmesedler er blitt ulovlig destruert.

Også flere andre personer deltok i telefonsamtalen. Raffensperger har stillingen secretary of state på delstatsnivå i Georgia, noe som blant annet innebærer hovedansvaret for gjennomføringen av valg.

