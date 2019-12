Statsministerens kontor har i helgen også boikottet et av kringkasterens radioprogrammer på grunn av det de mener er skjevhet i dekningen av Det konservative partiet.

Lørdag fikk flere av Johnsons ministre beskjed fra Downing Street 10 om ikke å møte opp til intervju i radioprogrammet «Today», og kilder ved statsministerens kontor har sagt at de har til hensikt å fortsette med denne praksisen i fremtiden.

Lisensstrid

Under valgkampen sådde Johnson tvil om BBCs rolle som allmennkringkaster, og truet med å frata BBC lisenspengene. Statsministeren har argumentert for at lisensavgiften, som ikke kan fjernes før tidligst 2027, er en vanlig skatt, som ikke lenger kan forsvares når andre medieorganisasjoner har funnet andre måter å finansiere journalistikken sin på.

En kilde i statsministerens kontor bekrefter overfor Guardian at lisensavgiften er «i skuddlinjen».

Justisminister Robert Buckland har tidligere sagt at det konservative partiet vil se på mulighetene for å avkriminalisere det å ikke betale lisensavgiften. Dette kan i så fall iverksettes etter dronningens trontale førstkommende tirsdag.

Vil koste BBC dyrt

En BBC-talsperson opplyser til avisa at en avkriminalisering vil påføre allmennkringkasteren et tap på nesten 2,5 milliarder kroner i inntekter.

Også støttespillerne til opposisjonspartiet Labour, som gikk på et braktap i torsdagens valg, har kritisert BBC for å ha skjev dekning – til fordel for toryene.

BBC-sjef Tony Hall avviser kritikken fra begge sider, og sier det kun baserer seg på en håndfull eksempler. (NTB)