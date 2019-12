LONDON (Dagsavisen): Mye står på spill i torsdagens valg, og i ytterste fall kan statsminister Boris Johnson miste plassen i Underhuset. Da kan han ikke være statsminister.

Det skjer dersom De konservative taper i Johnsons valgkrets i utkanten av London, Uxbridge and South Ruislip.

Han er ikke svært utsatt, faren anslås til rundt 20-25 prosent, men faren er der.

Ved forrige valg vant De konservative kretsen med kun litt over 5.000 stemmer mer enn Labour. Nå er han den statsministeren siden 1924 som har det minste flertallet i sin valgkrets, ifølge BBC.

– Bare litt over et par tusen skifter side, kan han miste kretsen, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til Dagsavisen. Han følger valget fra London.

– Det mobiliseres enormt for å få folk til å stemme på Labour eller andre. Hvis de lykkes kan det være at han mister kretsen. Det handler mer om antipati mot ham enn mot partiet, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

Dårlig planlagt

Som regel sørger partier i Storbritannia for at partilederen plasseres i en «trygg» valgkrets uten fare for å bli utstemt.

– Fordi partiet ikke regnet med at han skulle bli partileder og statsminister så fort, har man ikke flyttet ham til en tryggere krets. Det har ikke vært så godt planlagt, sier Mustad.

Han mener det er rart Johnson ikke har satset mer i sin egen krets.

– Han har knapt nok vist seg der, sier han.

Problem

Dersom Johnson mister plassen, får man et stort problem.

– Statsministeren må ha en plass i Underhuset. Hvis han ikke har det, må partiet finne en annen statsminister, sier Mustad.

Det vil være et stort press for at Johnson skal gå av, skriver BBC. Men det kan være muligheter for å omgå det, skriver BBC.

Da må eventuelt en annen partifelle tre til side i sin krets, og det må holdes et supperingsvalg der Johnson stiller.

Men hva som skjer er rett og slett helt usikkert.

Resultatet i Uxbridge og South Ruislip er ikke ventet før i morgentimene fredag.

