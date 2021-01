Sendingen har startet. Sjekk videovinduet under.

Påtroppende president Joe Biden har ankommet innsettelsesseremonien i Washington D.C. onsdag ettermiddag. En kolonne med flere titalls politibiler, pansrede kjøretøy og andre tjenestebiler med blålys kjørte inn mot kongressbygningen rett før klokken 16.30 norsk tid.

Klokken 18 vil han avlegge presidenteden på Capitol Hill i hovedstaden Washington.

Innkommende og utgående ministere, medlemmer av Kongressen, høyesterettsdommere og avtroppende visepresident Mike Pence deltar i den nedskalerte seremonien for innsettelsen av den 46. presidenten i USA. De tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton er blant annet også på plass, mens Donald Trump har valgt å ikke delta.

Turbulent oppladning

Etter nesten 50 år i toppolitikken og tre forsøk på å bli USAs president, kan Biden omsider flytte inn i Det hvite hus.

I perioden etter valget har han fått lite drahjelp fra forgjengeren Donald Trump, som gjentatte ganger har kommet med udokumenterte påstander om at valget ble stjålet. Tross søksmål og motstand og stormingen av Kongressen for to uker siden, var det onsdag endelig duket for at Biden kunne avlegge eden som USAs 46. president.

Med Biden som president vil USA igjen slutte seg til Parisavtalen, og han håper også å gjenreise USAs ry som en troverdig aktør i utenrikspolitikken. Målet blir å reversere mye av Trumps politikk, og den jobben starter umiddelbart med en rekke presidentordre. Hvorvidt det blir en mildere tone overfor land som Kina og Iran, er fortsatt uklart.

