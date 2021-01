En rekke demokrater har krevd at visepresident Mike Pence overtar som president ved å bruke det 25. grunnlovstillegget. Det åpner for at en president kan avsettes hvis han er uskikket til vervet og at visepresidenten kan ta over.

Ifølge en rådgiver i Bidens overgangsteam er Biden og visepresident Kamala Harris nå opptatt av å gjøre sin plikt. De konsentrerer seg om forberedelsene til maktovertakelsen 20. januar, ifølge Andrew Bates.

Biden har heller ikke tatt stilling til hvorvidt Trump bør stilles for riksrett, slik flere demokrater har tatt til orde for.

Samtidig melder amerikanske medier at USAs visepresident Mike Pence ikke vil ta i bruk det 25. grunnlovstillegget og fjerne president Donald Trump fra embetet. Det opplyser kilder til Business Insider og New York Times.

Ifølge New York Times har Pence støtte fra flere regjeringsmedlemmer.

Om presidenten har innsigelser mot at det 25. grunnlovstillegget tas i bruk, kan et flertall på to tredeler i et av Kongressens to kamre overstyre og sørge for at visepresidenten tar over likevel.

Mange har tatt til orde for at Trump-regjeringen må avsette Trump etter at demonstranter, som mange mener ble oppildnet av presidenten, onsdag stormet Kongressen.

Trumps presidentperiode utløper 20. januar.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.