Joe Biden om anklager om seksuelt overgrep: – Dette er ikke sant. Det skjedde ikke

Saken oppdateres

Joe Biden har vært i hardt vær etter anklager om et seksuelt overgrep mot en ansatt i senatet i 1993.

– Dette er ikke sant. Det skjedde ikke, sa Joe Biden i en utallelse ifølge New York Times fredag.

Bidens valgkampteam kom i begynnelsen av april med en uttalelse der de avviste anklagene fra Tara Reade. Men presset mot Biden har ikke gitt seg. Dette forsøkte han å bøte på under et intervju med det amerikanske morgenshowet «Morning Joe» på nyhetskanalen MSMBC fredag morgen amerikansk tid.

På showet var han igjen klar:

– Det er ikke sant. Jeg sier det uten forbehold, det skjedde ikke, sa Biden under intervjuet med MSNBC.

Han la også til at han ikke husker noe om noen anklager den gang.

– Ingen forela slike anklager til meg, sa han videre.

Ingen av Bidens andre medarbeidere i senatet har bekreftet at slike anklager ble frembrakt.

Kvinnen har sagt at hun fortalte dem om hendelsen på tiden da det skjedde.

På spørsmål om han har skrevet avtaler med noen om å holde tett, såkalte «non disclosure agreements» (NDA), var han også klar:

– Jeg har ingen slike avtaler med noen, sa Biden.

Han ville ikke spekulere i om kvinnen har noen politiske motiv for å komme med anklager.

– Disse anklagene er rett og slett ikke sanne, sa han igjen.

Samtidig sa han at alle kvinner har rett til å bli trodd og til å stå fram med anklager.

– Men vi må se på sannheten og fakta. Dette skjedde ikke, sa Biden.

Programleder Mika Brzezinski spurte så:

– Er du absolutt sikker på at det ikke ble rettet noen anklager rettet mot deg av Tara Reade den gangen?

– Jeg er absolutt sikker på at jeg ikke er klar over noen anklager fra den gangen, sa han så.

Joe Biden ser ut til å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget i november.

– Dette skjedde ikke, jeg vet ikke hva som motiverer henne, men dette er ikke sant, sa han på spørsmål om hva han ville si til Reade i dag.

Det hart lenge vært kjent at Biden har oppført seg slik at flere kvinner har følt seg ukomfortable med lange klemmer, lukting på hår og hender rundt livet. Dog er anklagene om overgrep nye.

Les også: Presset øker mot Joe Biden etter overgrepsanklager

Fortalt venner

Tara Reades anklger fikk enda mer oppmerksomhet og troverdighet da to bekjente av Reade sa at hun tidligere har fortalt dem deler av anklagene hun nå retter mot Biden.

Samtidig har en rekke av Bidens tidligere medarbeidere i Senatet forsvart ham i ulike intervjuer, skriver NTB.

Lest denne?: Valg i USA 2020: Hvorfor er så mange politikere i USA så gamle?

Ikke spurt om anklagene

De siste ukene har Joe Biden deltatt i færre intervjuer og pressekonferanser enn vanlig blant annet som følge av koronakrisen, melder NTB.

Biden er dessuten i hjemmekarantene der han forsøker å nå ut til velgere via digitale plattformer.

Han har ikke stilt opp for et bredt pressekorps siden 2. april. I de intervjuene han har gjort, som har vært under kontrollerte former, har han ikke blitt spurt om anklagene.

Podkast

Reade fortalte sin historie for første gang offentlig i en podkast med Katie Halper i slutten av mars før hun senere ble intervjuet av flere andre medier.

Anklagene går ut på at Biden uten foranledning skal ha presset den da 29 år gamle kvinnen opp mot veggen, ført hånden opp under skjørtet hennes og penetrert henne med fingrene mens han kysset henne.

Mediene The New York Times, The Washington Post og nyhetsbyrået AP har alle undersøkt anklager mot Biden og har ikke funnet andre anklager eller et mønster av seksuelle overgrep. Det gjør at flere demokrater har sagt at anklagen fra Reade ikke er troverdig.

Donald Trump

Bidens mortstander i høstens valg, Donald Trump, har selv blitt anklaget for seksuelle overgrep og seksuell trakassering av et tosifret antall kvinner. Under valgkampen i 2016 måtte han svare for blant annet å ha skrytt av at han kunne bruke sin kjendisstatus til å forgripe seg på kvinner.

Den sittende presidenten kommenterte anklagene mot Biden torsdag.

– Jeg synes han bør svare. Det kan være falske anklager, jeg vet ikke. Jeg har selv fått falske anklager rettet mot meg en rekke ganger, sa Trump.

Men i lydopptakene fra «Acess Hollywood» i 2005 forteller Trump at han «liker å kysse vakre kvinner. Det er som en magnet». Og hans uttalelse om at han «grab them by the pussy» avfeide han som garderobeprat.

I hvert fall 25 kvinner har anklaget Donald Trump for seksuell trakassering.

Selv om Donald Trump selv tar forbehold om at Biden-ankalgene kan være falske, er ikke Trumps sønn Donald Trump Jr. like forbeholden. Don Jr. har tvitret gjentatte ganger om anklagene.

The fact that so few in the media have any interest in what Joe Biden is hiding is not at all mine blowing given that they are collectively the marketing wing of the Democratic Party and therefore have no obligation to look into these kind of credible allegations.

Media is dead. https://t.co/MwKEf8umYi — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 30, 2020

Trumps popularitet har falt de siste ukene og særlig har han fått kritikk for hvordan han framstår under koronakrisen.

Eller denne?: Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg