Biden og kona Jill møtte Jacobs Blakes far, Jacob Blake senior, og søsken. Moren, Julia Jackson, deltok på telefon.

Biden-paret tilbrakte halvannen time alene med Blakes familie i en flyplassterminalbygning i Milwaukee. Blake selv deltok i møtet via telefon fra sykehussengen.

29 år gamle Jacob Blake ble lam etter at han 23. august ble skutt sju ganger i ryggen av en hvit politimann. Den svarte mannen er fortsatt på sykehus.

I samtalen torsdag snakket Blake om smerten som han nå gjennomgår, ifølge borgerrettsadvokat Ben Crump, som deltok via telefon.

– Familien var svært imponert over at Biden-paret var så engasjert og villig til å virkelig lytte, sa Crump etterpå.

– Det var svært tydelig at Biden bryr seg ved at han viste menneskelighet og behandlet Jacob junior som et menneske verdt omtanke og bønn, sa Crump.

Rolig situasjon

Kenosha i Wisconsin ble rammet av store demonstrasjoner og voldelige opptøyer etter hendelsen, som har blitt mye diskutert i den amerikanske valgkampen.

Men situasjonen var rolig i byen under Biden-parets besøk, der Biden også hadde samtaler med representanter for byens næringsliv, lokale ledere og representanter for politiet.

Kun noen få Biden-tilhengere og Black Lives Matter-aktivister, samt én Donald Trump-tilhenger, hadde møtt fram i sentrum av byen.

– Jeg er begeistret for Biden. Jeg liker at han er her for å spre budskapet om fred og gjenoppbygging, sa Michelle Stauder, som er Biden-tilhenger og pensjonert lærer.

Trump-besøk

Bidens Kenosha-besøk fant sted mens Demokratenes presidentkandidat jobber for å fremstå som en samlende skikkelse i et splittet USA.

President Donald Trump besøkte byen tirsdag, men han møtte ikke Blakes familie, og både byens ordfører og delstatens guvernør sa at presidentbesøket var uønsket.

Trump valgte å fokusere på vold i forbindelse med demonstrasjonene og viste støtte til politiet.

Leder for Trump-kampanjen, Bill Stepien, hevdet at det var passende for Trump å ta turen til byen fordi han er landets president. Derimot var Stepien kritisk til Bidens besøk.

– Biden er bare ute etter å sprøyte inn politikk i en veldig alvorlig situasjon som presidenten bidro til å løse, sa Stepien.

Biden slo tilbake

Biden slo tilbake mot presidenten under et samfunnsmøte i en kirke i Kenosha torsdag, etter å ha lyttet til flere personer som snakket om ulike saker de var opptatt av, blant annet rasisme og det lokale næringslivet som er blitt utsatt for plyndring under demonstrasjonene.

– Jeg tok feil om noe. Jeg trodde at man kunne bekjempe hat. Hatet bare gjemmer seg, sa Biden.

– Og når noen med makt puster oksygen under den steinen, legitimerer det disse folkene, sa Biden videre.

– En presidents ord har betydning. De kan kaste et land ut i krig, de kan bringe fred, de kan føre til at markeder vokser og faller, la Biden til.

Biden fordømte plyndring og ødeleggelser mot eiendom under de nylige demonstrasjonene i byen, der to personer døde.

Trump i Pennsylvania

Senere torsdag holdt Trump et valgkampmøte i Pennsylvania, der Trump vant med i underkant av 45.000 stemmer over Hillary Clinton i 2016.

– Bidens plan er å gi etter for innenlandske terrorister. Min plan er å pågripe dem og straffeforfølge dem, sa Trump til en folkemengde på noen hundre mennesker i en flyplasshangar torsdag.

Det var flere enn den øvre grensen på 25 mennesker på innendørssamlinger som delstaten har innført for å hindre spredning av koronaviruset.

Gjorde narr av Bidens munnbind-bruk

Folk sto tett og noen få hadde på seg munnbind. Trump sa til forsamlingen at han er for at folk bruker munnbind. Trump, som sjelden blir sett med munnbind offentlig, gjorde narr av Biden som bruker munnbind ofte.

– Har dere noen gang sett en mann som liker munnbind så mye som ham? Det gir ham en følelse av sikkerhet, sa Trump.

– Hvis jeg var psykiater, ikke sant, så ville dere ha visst at jeg ville ha sagt at denne fyren sliter med store problemer, sa presidenten.