I 2017 ble Jeanne Pouchain erklært død av en fransk dommer. Bakgrunnen for den bisarre dødserklæringen stammer fra en konflikt med en tidligere arbeidsgiver, skriver The Guardian.

Det hele skal ha startet i 2004, da vaskefirmaet Pouchain drev ble pålagt å betale en tidligere arbeidstaker hun hadde sparket 161.000 kroner i erstatning av en bransjeorganisasjon. Pålegget ble aldri lovpliktig, og Pouchain betalte ikke. I 2009 saksøkte den samme arbeidstakeren Pouchan, men saken ble avvist.

Syv år senere, i 2016, fikk en ankedomstol det for seg at Pouchain var død, og påla sønnen og mannen hennes om å betale den tidligere arbeidstakeren. I 2017 fortalte også den tidligere arbeidstageren bransjeorganisasjonen at Pouchan var død fordi hun ikke svarte på hendelser via brev, skriver avisen.

Resultatet ble at Pouchain ble juridisk erklært som død, slettet fra alle forsikringer, fikk fryst sine bankkonti, slettet fra folkeregisteret og mistet førerkortet.

– Jeg gikk til en advokat som fortale meg at det ville være enkelt å fikse situasjonen fordi jeg hadde vært hos legen min som bekreftet at jeg var i live, men fordi det hadde vært en juridisk erklæring var ikke det nok, skal Pouchain ha sagt ifølge The Guardian.

Pouchains advokat, Sylvian Cormier, er sjokkert over situasjonen:

– Det er en sinnssyk historie. Jeg kunne ikke tro det. Jeg trodde aldri at en dommer ville erklære noen død uten et døds-sertifikat. Men saksøkeren påsto at Fru Pouchain var død uten videre bevis, og alle trodde henne. Ingen sjekket, sier Cormier til AFP.

Pouchain påstår nå at hennes tidligere arbeidstaker bevisst har fingert hennes død for å få utbetalt penger fra Pouchains arvinger. Advokaten til den tidligere arbeidstakeren mener derimot at Pouchain er selv har spilt død for å unngå å betale erstatningen, noe Pouchain benekter.

– Jeg har ikke ID papirer, ikke helseforsikring. Jeg kan ikke bevise bankene om at jeg er i live. ... Jeg er ingenting, sier Pouchain ifølge The Guardian.

– Det er på tide at noen sier "stopp". Dersom jeg ikke kjemper kommer ingen til å kjempe for meg. Bestemoren til mannen min er 102 år gammel, hun har levd gjennom mye, krigen inkludert, men hun sier hun aldri har måttet gå gjennom noe like ille som det jeg har gjennomgått, sier Pouchain ifølge avisen.

