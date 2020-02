Civita di Bagnoregio ble tidligere kalt «den døende landsbyen». På 1990-tallet var byen nesten helt forlatt, skriver CNN.

I 2013 skjedde det imidlertid noe. Turismen vokste, og det ble besluttet å prøve ut et PR-stunt. En symbolsk sum på 1,50 Euro ble krevd inn av besøkende, i håp om at et pengekrav ville lokke turister til byen. Og taktikken virket.

Civita di Bagnoregio: The Italian town that charges an entry fee #travel #Italy https://t.co/fFQ28sXSaw — Margie Miklas (@MargieMiklas) January 16, 2020

– Det handlet ikke bare om penger, det var også et stunt. Tilsynelatende blir noe mer eksklusivt når du er nødt til å betale for det, sier mannen bak stuntet, Francesco Bigiotti til CNN.

Les også: Om drøye ti år kan hver fjerde turist være fra Kina

Og PR-stuntet har fortsatt å betale seg. I 2018 kom én million besøkende til landsbyen.I dag er inngangsprisen på 5 Euro, tilsvarende like over 50 norske kroner.

Ulempen er at antallet besøkende også skaper trøbbel.

– Det er for mange mennesker som kommer hit nå, sier Sara Di Gregorio, som jobber i landsbyen.

Les hele saken hos CNN.

Les også: Storby vil gi deg klekkelig bot for dette