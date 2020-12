Smeltingen i Grønlandsisen og iskappen i Vest-Antarktis er nå verre enn det som inntil nylig var de verste scenarioene i klimamodellene. Sommerisen i Polhavet har minket med 10 prosent hvert tiår siden satellittmålingene kom på slutten av 70-tallet. I tillegg forsvinner is fra isbreer i Himalaya og resten av verden.

Mindre refleksjon

Den viktigste driveren for den akselererende smeltingen er den såkalte albedoeffekten. Den oppstår når isen erstattes av mørkt hav, jord eller fjell. Vanndammer på Polisen har samme effekt.

– Når den globale ismassen minker, forandrer dette på hvor mye av sollyset som når jorda blir reflektert tilbake til verdensrommet. Det er som å ha hvite eller svarte klær på deg om sommeren. Med mørke klær blir du varmere, sier Nico Wunderling til AFP.

Han er hovedforfatter for studien som Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) publiserte tidligere i høst.

Mer enn havnivå

I mange år har forskerne sett på hva smeltende is kan bidra med i havnivåstigning. Det har lenge vært kjent at dersom Grønlandsisen og den kilometerdype iskappen i Antarktis forsvinner, vil havnivået kunne øke med formidable 60–80 meter.

Forskerne har hatt mindre oppmerksomhet på oppvarmingseffekten av smeltende is. De tyske forskerne har kjørt mange klimamodeller med ulik utslippsgrad av klimagasser. Det er med dagens nivå på rundt 400 deler CO2 per million i atmosfæren at klimavirkningen vil være 0,4 grader dersom all is smelter.

Isfritt polhav

Det skal mye til for at all is forsvinner fra Antarktis og Grønland. Antakelig vil det ta flere hundre år. Mer akutt er det som skjer med havisen i Polhavet. Her er vi antakelig bare noen få tiår unna før Polhavet ikke lengre vil være islagt om sommeren. Forskerne anslår at smeltende havis kan bidra til 0,2 graders oppvarming.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men forskerne er enige om at oppvarmingen fra den industrielle revolusjonen og fram til i dag ligger på 1,0 grad. Effekten av smeltende is kommer på toppen av dette. Det kommer også i tillegg til 1,5-gradersmålet som er knesatt i Parisavtalen.

