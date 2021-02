Israelsk studie: 94 prosent færre koronatilfeller blant Pfizer-vaksinerte

Den pågående studien, som skal slippe flere resultater i de kommende ukene, har kartlagt 1,2 millioner medlemmer i helseorganisasjonen Clalit. Halvparten hadde blitt vaksinert med Pfizer-vaksinen, mens den andre halvparten ikke hadde blitt vaksinert i det hele tatt.

I gruppen som var vaksinert, var det 94 prosent færre symptomatiske covid-19-tilfeller, og 92 prosent færre fikk alvorlig sykdom, ifølge avisen Haaretz.

Samtidig var vaksinen like effektiv i alle aldersgrupper, inkludert for dem over 70 år.

De uvaksinerte som er med i forskningsprosjektet, er nøye utvalgt. Hver person skal på en rekke kriterier være lik en som er i den vaksinerte gruppen.

3,8 millioner israelere har allerede blitt vaksinert med første dose, mens 2,4 millioner har fått begge. Israels innbyggertall er ni millioner mennesker, og landet har begynt å lette på den tredje nasjonale nedstengningen. Myndighetene tar sikte på å vaksinere alle over 16 år innen utgangen av mars.