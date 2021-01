Over 3.600 palestinere er drept av israelske sikkerhetsstyrker og sivile siden 2009, viser en oversikt fra den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem.

Over 800 av de drepte var barn og unge under 18 år, mens drøyt 340 var kvinner, viser oversikten.

I underkant av 200 israelere er på samme tid drept av palestinere, blant dem 14 mindreårige og 19 kvinner. Drøyt halvparten av de drepte på israelsk side var soldater og politifolk, ifølge B'Tselem.

Les også: Drapsbølge i amerikanske storbyer i 2020

Urovekkende utvikling

Den palestinske avdelingen til organisasjonen Defense for Children International mener å se en urovekkende utvikling, der palestinske barn stadig oftere blir beskutt med skarp ammunisjon under protester, selv når de ikke utgjør fare for tungt bevæpnede og godt beskyttede israelske soldater.

Menneskerettsorganisasjonen viser blant annet til statistikk fra FNs barnefond (Unicef).

– Denne alarmerende trenden begynte i 2014, påpeker de.

Mens 106 palestinske barn ble skutt av israelske soldater i årene 2012 og 2013, økte antallet til 260 året etter.

I årene 2015 til 2017 ble 71 palestinske barn skutt og drept og minst 528 andre såret etter å ha blitt truffet med skarp ammunisjon, og utviklingen fortsatte.

I 2018 ble 59 palestinske barn drept og 714 såret med skarp ammunisjon, mange av dem etter å ha demonstrert på Gazastripen.

Les også: Nye toner fra USA overfor Egypt

Skarp ammunisjon

Færre barn er drept i de to årene siden, men Israel høster likevel økende internasjonal kritikk for bruken av skarp ammunisjon mot palestinere som protesterer mot okkupasjonen.

– Internasjonal rett åpner kun for bruk av skarp ammunisjon når det foreligger en overhengende og umiddelbar fare for liv og helse, påpeker Defense for Children International – Palestine.

– Vi har fastslått at palestinske barn som ble drept med skarp ammunisjon fra israelske styrker, i et overveldende flertall av tilfellene ikke utgjorde noen trussel som tilsa bruk av dødelig makt, slår de videre fast.

Israel avviser kritikken og fastholder at steinkastende demonstranter utgjør stor fare for soldaters liv og helse.

Det israelske forsvaret avviser også at skarpskytterriflene som benytter Ruger-ammunisjon av kaliber .22, er et dødelig våpen. B'Tselem er uenig.

– Våpenet er dødelig og blir uriktig framstilt av myndighetene som et fornuftig middel til bruk mot demonstrasjoner, konstaterer menneskerettsorganisasjonen.

Les også: Verden går inn i 2021 med avstand til hverandre og et håp om lysere tider

Skutt i magen

Mellom 1. november 2019 og 1. november 2020 ble over 1.000 palestinske barn skutt av israelske sikkerhetsstyrker, viser en oversikt fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

For seks av dem endte det i fjor med døden, og det siste offeret ble 15 år gamle Ali Ayman Abu Aliya. Han ble skutt i magen med en kaliber .22-kule under en demonstrasjon mot en ulovlig bosetning på den okkuperte Vestbredden 4. desember.

Det israelske forsvaret har lovet å granske hendelsen, men avviser at ammunisjonstypen som ble benyttet kan karakteriseres som skarp og dødelig.

– Rapportene om at det ble skutt med skarpt under opptøyene, er ikke sanne, sa en IDF-talsmann.

Les også: Lavrov: Tyrkia og Russland vil fortsette å utvikle militært samarbeid tross sanksjoner

Ingen trussel

– De israelske soldatenes drap på Ali Ayman Abu Aliya, under omstendigheter der det ikke forelå noen trussel mot soldatenes liv og helse, var et grovt brudd på internasjonal lov, slo FNs to spesialrapportører Agnès Callamard og Michael Lynk fast.

Callamard er spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser og likvideringer og Lynk for menneskerettigheter i de palestinske områder.

– Bruk av dødelig makt kan bare rettferdiggjøres når sikkerhetspersonell står overfor en umiddelbar trussel om bruk av dødelig makt eller alvorlig skade, slår de to fast.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Nickolay Mladenov, slutter seg til dette.

– Israel må raskt og uavhengig granske denne sjokkerende og uakseptable hendelsen, tvitret han.

Les også: Biden advarer om konsekvenser hvis Trump blokkerer koronakrisepakken

Skal alltid beskyttes

FNs barnefond (Unicef) er også sterkt kritisk til Israels bruk av skarp ammunisjon mot barn og andre som demonstrerer.

– Unicef ber innstendig israelske myndigheter om å etterleve internasjonal lov og respektere, beskytte og sikre barns rettigheter og avstå fra bruk av dødelig makt mot barn, heter det i en kunngjøring fra dem.

– Barn skal alltid beskyttes mot vold, slår Unicef fast. Callamard og Lynk understreker det samme.

– Barn har krav på særlig beskyttelse i henhold til internasjonal lov. Hvert eneste ett av disse drapene utløser dyp bekymring for hvorvidt Israel som okkupantmakt etterlever sine forpliktelser i henhold til menneskerettighetene og humanitær lov, konstaterer de.

Les også: Slik kan fredsavtalene forandre Midtøsten

Straffrihet

Siden 2013 har israelske myndigheter bare reist tiltale i forbindelse med tre drap på palestinske barn, ifølge Callamard og Lynk.

Den ene saken ble henlagt, og i de to øvrige ble soldatene dømt til henholdsvis én og ni måneders fengsel.

Defense for Children International – Palestine mener medlemmer av israelske sikkerhetsstyrker nyter godt av «systematisk frihet for straffeforfølgelse» når palestinske barn blir skutt og drept, noe som «direkte fostrer de voldelige forholdene vi er vitne til på bakken».

Drapet på Ali Ayman Abu Aliya fikk imidlertid mer oppmerksomhet enn vanlig, ettersom både av FN og EU krevde gransking.

Les også: «Midtøsten kan få være mer i fred og mindre plaget av krig i årene som kommer»

Protester i USA

Den jødiske lobbyorganisasjonen J Street i USA protesterte også etter drapet.

– Palestinerne har rett til å protestere mot den omfattende urettferdighet okkupasjonen innebærer, inkludert den pågående utvidelsen av bosetningene, het det i en kunngjøring fra dem.

Også i Kongressen i USA ble det protestert.

– Ingen barn fortjener å dø på en slik måte, slo demokraten Rashida Tlaib fast.

Demokraten Betty McCollum betegnet drapet som «et grotesk statsstøttet drap» og spilte ballen over til USAs neste president Joe Biden.

– Jeg oppfordrer innstendig den påtroppende Biden-administrasjonen til å granske dette og forsikre det amerikanske folk om at skattepengene deres, som finansierer militærhjelpen til Israel, ikke bidrar til at barn blir drept, er hennes budskap.

Les også: Republikansk senator til frontalangrep på Trump og partikolleger