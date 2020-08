Torsdag ble det kjent at Emiratene inngår en avtale med Israel om å normalisere forholdet, under forutsetning av at Israels statsminister skrinlegger planen om annektere deler av den okkuperte Vestbredden.

Avtalen skal etter planen undertegnes av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Emiratenes øverste leder sjeik Mohamed bin Zayed Al-Nahyan i Det hvite hus i Washington om to til tre uker.

President Donald Trump hyller de to som «fantastiske partnere» med «visjoner» og ser på avtalen som et resultat av sin egen såkalte fredsplan for Midtøsten.

Palestinerne står sammen

Palestinerne er ikke involvert, tar kraftig avstand fra avtalen og kaller hjem sin ambassadør fra Emiratene, opplyser utenriksminister Riyad Al-Maliki.

Palestinernes president Mahmoud Abbas og Hamas-leder Ismail Haniyeh, som ellers er uenige om mye, diskuterte saken torsdag kveld, og er nå helt på linje.

– Alle palestinske fraksjoner står sammen om å avvise normalisering med Israel, sier en Hamas-kilde.

Var aldri plan

Statsminister Benjamin Netanyahus varslede annektering av bosetninger og Jordan-dalen på den okkuperte Vestbredden, skulle etter planen ha startet 1. juli. Det skjedde ikke, og lå heller ikke an til å skje.

– Netanyahu hadde aldri noen virkelig plan for å annektere deler av Vestbredden. Det forelå ingen tidsplan, ikke noe kart, ikke noe utkast til vedtak som skulle legges fram verken i regjeringen eller i Knesset, bare et lass med brutte valgløfter og en mengde tomprat, konstaterer kommentatoren Anshel Pfeffer i de israelske avisa Haaretz.

– Torsdag innbrakte likevel planen som han aldri planla å sette ut i livet, ham et betydelig diplomatisk kupp, fortsetter han.

Ikke skrinlagt

Til tross for at avtalen om normalisering med Emiratene forutsetter skrinlegging av planen om annektering, forsikrer både Netanyahu selv og USAs ambassadør i Israel, David Friedman, at så ikke er tilfelle.

– Det er ingen endringer i min plan om å utvide suvereniteten, vår suverenitet i Judea og Samaria, i full koordinering med USA, sa Netanyahu, som bruker det bibelske navnet på Vestbredden.

– Jeg vil aldri oppgi våre rettigheter i vårt land, skrev han på Twitter.

Ifølge Friedman kan det bare være snakk om en utsettelse.

– Det er bare noe som er blir utsatt til vi har forsøkt alle muligheter for å skape fred, sa han under en pressekonferanse med Trump torsdag.

Sliter tungt

Både Trump og Netanyahu sliter tungt på hjemmebane og for dem er avtalen med Emiratene derfor gull verdt.

Trump har få om noen diplomatiske seiere å vise til, og en undertegning i Det hvite hus vil være kjærkommen noen uker før presidentvalget.

At Emiratene bak kulissene lenge har pleid et godt forhold til Israel, er velkjent, men det har også regionens mektigste spiller, Saudi-Arabia.

Trumps svigersønn Jared Kushner, som omtales som en av arkitektene bak presidentens plan for Midtøsten, mer enn antyder at ytterligere ett land i den arabiske verden kan komme til å normalisere forholdet til Israel før presidentvalget i USA i november.

– Jeg tror at det er en god sjanse for det, svarte han da han torsdag fikk spørsmål om dette kan skje i løpet av 90 dager.

