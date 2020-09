Israel og Emiratene signerer avtale i Det hvite hus neste uke

Det opplyser ikke navngitte amerikanske tjenestemenn. De sier også at de to delegasjonene trolig vil bli ledet av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Emiratenes utenriksminister Mohammed bin Zayed, som er broren til landets kronprins.

Seremonien holdes en måned etter at de to landene ble enige om å etablere ett fullverdig diplomatisk forhold. Avtalen regnes som en viktig diplomatisk seier for president Donald Trump.

Kun to andre arabiske land har fra før av inngått en fredsavtale med Israel og opprettet diplomatiske bånd, Egypt og Jordan. Palestinske ledere har fordømt avtalen.