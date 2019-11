Israel likviderte Jihad-ledere i Gaza og Damaskus

42 år gamle Bahaa Abu el-Atta og hans kone ble drept i et israelsk flyangrep i Shejaeya-distriktet øst i Gaza by i morgentimene tirsdag. To av parets barn ble ifølge slektninger såret i angrepet, som var rettet mot familiens leilighet.

Israelske kampfly angrep samtidig boligen til en annen Jihad-leder, Akram al-Ajouri, i Mezzeh-distriktet i Syrias hovedstad Damaskus.

Huset ble ifølge syriske medier truffet av tre raketter. Ajouri slapp uskadd fra angrepet, men sønnen og datterdatteren til den palestinske lederen ble drept.

Bekrefter

Israel bekrefter å ha stått bak likvidasjonen av Atta i Gaza og hevder at han var hjernen bak rakett-, drone- og snikskytterangrep mot Israel.

Israelske myndigheter har foreløpig ikke kommentert attentatet på Ajouri i Damaskus, men Israel har opp gjennom årene likvidert en rekke palestinske ledere i nabolandene og de siste årene også gjennomført en rekke flyangrep mot mål i Syria.

Raketter

Drapet på Bahaa Abu el-Atta førte til at det ble skutt en rekke raketter fra Gaza mot mål i Israel, og i Tel Aviv og flere andre israelske byer lød sirener i morgentimene.

Flere raketter ble skutt ned av Israels rakettforsvarssystem, og de øvrige har kun forårsaket mindre materielle skader. En person er ifølge den israelske ambulansetjenesten lettere såret i angrepene, noe som skjedde i Gan Yavne rett øst for Ashdod.

En rakett traff også et hus i Netivot, men ingen ble skadd.

Presset Netanyahu

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under sterkt press for tiden, både politisk og privat.

Valget i september gikk ikke i høyrepartiet Likuds favør, og Netanyahu har ikke greid å samle nok koalisjonspartnere til å kunne danne ny regjering.

Oppdraget har nå gått til rivalen Benny Gantz, landets tidligere forsvarssjef og leder for sentrumsalliansen Blått og hvitt, som også sliter med å sikre et styringsdyktig flertall.

Ny forsvarsminister

De to lederne kjemper om å framstå som mest handlekraftig, og Netanyahus siste utspill var å utnevne Naftali Bennett til forsvarsminister.

Bennett ledet lenge det ytterliggående høyrepartiet Jødisk hjem, men brøt i fjor ut og dannet et nytt høyreparti. Han har lenge tatt til orde for bruk av økt militærmakt og målrettede likvidasjoner av palestinske ledere.

Risikerer tiltale

Netanyahu kjemper ikke bare for sitt videre politiske liv, men også for sin personlige frihet. Israelsk politi har siktet ham for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap, og den israelske riksadvokaten mener at det bør tas ut tiltale mot ham.

Dersom han blir tiltalt og funnet skyldig vil i så fall statsministerposten og et flertall i nasjonalforsamlingen være det eneste som kan fritar ham fra å gå i fengsel.