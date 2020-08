IS påtar seg skylden for angrep mot fengsel i Afghanistan

Oppdatert 21:20: IS tar på seg skylden for angrepet.

En selvmordsbombe gikk av utenfor fengselet i Nangarhar-provinsen i Afghanistan, og flere personer avfyrte skudd mot fengselet.

En talsperson for nasjonale myndigheter, Attaullah Khogyani, sier i en uttalelse at minst to sivile er drept.

Myndighetene i Nangarhar-provinsen bekrefter at over 20 andre ble skadd i angrepet. En annen talsperson for lokale myndigheter har opplyst til DPA at minst sju personer ble drept.

I uttalelse på sitt propagandanettsted Amaq fastslår Den islamske stat (IS) at det var de som sto bak terrorangrepet.

Flere er pågrepet igjen

Flere av fangene som greide å rømme som følge av angrepet, har nå blitt pågrepet på nytt av afghanske sikkerhetsstyrker, bekrefter Khogyani.

Sikkerhetsstyrkene har sperret av området og jakter nå på dem som sto bak.

Angrepet mot fengselet begynte med at det gikk av en bilbombe, i tillegg skal flere personer med våpen ha gått til angrep på sikkerhetsvakter ved fengselet.

Taliban avviser involvering

Både Taliban og terrorgrupper knyttet til IS er aktive i området øst i Afghanistan. Taliban avviste tidlig at de sto bak angrepet, og viste til den pågående våpenhvilen.

– Dette er ikke et angrep fra oss. Våre soldater har enda ikke autoritet til å utføre angrep, sier talsperson for Taliban, Zabijuallah Mujahid.

Søndagens angrep kom bare en dag etter at afghansk etterretning bekreftet at de hadde tatt livet av en kommandant for terrorgruppen Den islamske stat nær byen Jalalabad i Nangarhar-provinsen.

IS har stått sterkt

IS har tidligere brukt provinsen som hovedkvarter, men har de siste årene blitt drevet ut av både afghanske sikkerhetsstyrker og Taliban.

Angrepet skjedde etter den tre dager lange våpenhvilen mellom afghanske myndigheter og Taliban under den muslimske høytiden Id al-adha, som avsluttes mandag kveld.

Samme dag som angrepet skjedde, løslot den afghanske regjeringen 317 Taliban-fanger som en innledende del av fredsforhandlingene mellom myndighetene og Taliban.

Det er forventet at partene skal møtes ved forhandlingsbordet i nærstående fremtid.

