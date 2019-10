Søndag ettermiddag norsk tid kom Trump med bekreftelsen mange hadde ventet på:

– Abu Bakr al-Baghdadi er død, fastslo Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus og la til at tester har bekreftet at det var ham.

IS-lederen tok sitt eget liv ved å utløse en bombevest da amerikanske spesialstyrker gikk til angrep i Idlib nordvest i Syria, ifølge presidenten.

– I går kveld sørget USA for at verdens fremste terroristleder fikk som fortjent, sier Trump.

Han opplyser at Baghdadi flyktet inn i en tunnel med tre av barna sine, der han utløste vesten og tok med seg de tre i døden.

– Han var en syk og fordervet mann, og nå er han borte. Han døde som en hund. Han døde som en feiging. Verden er et mye tryggere sted. Gud velsigne USA, framholdt Trump.

Talsmann er død

Amerikanske styrker fortsetter jakten på IS-ledere i Syria. Søndag kom det også en rekke meldinger om at IS-talsmann Abu Hassan al-Muhajir er drept. Han beskrives som Baghdadis høyre hånd.

AFP får bekreftet opplysningene fra en høytstående kilde i den kurdiskledede militsen Syrian Democratic Forces (SDF).

Både Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og SDF-leder Mazloum Abdi bekrefter at Muhajir var målet for en aksjon der SDF og amerikanske styrker samarbeidet nær den syriske byen Jarablus. Ifølge SOHR ble fem IS-krigere drept i aksjonen da de forsøkte å flykte.

Kampen er ikke over

Aksjonen mot Baghdadi krevde ingen amerikanske liv, mens en rekke av Baghdadis medarbeidere ble drept, sa Trump på pressekonferansen.

Han takket både Russland, Tyrkia, Syria, Irak og kurdisk milits for støtten.

Flere verdensledere betegner Baghdadis død som viktig i kampen mot IS, deriblant, Frankrike, Storbritannia og Danmark. Men de understreker alle at kampen er langt fra over.

– Hans død er viktig i kampen mot terror, men kampen mot IS' ondskap er ikke over, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Trump kaller innsatsen til de amerikanske styrkene for «utrolig» og sier at han selv fikk følge med på deler av den.

Presidenten oppga også at operasjonen varte i to timer, og at de amerikanske spesialstyrkene fikk med seg mange dokumenter som blant annet viser IS' framtidsplaner.

Irakisk samarbeid

Ifølge en irakisk etterretningskilde spilte irakisk etterretning en viktig rolle i å finne IS-lederens skjulested. Han sier at både Baghdadi og kona hans utløste selvmordsvester under operasjonen.

Også en syriskkurdisk militsleder og Tyrkia har meldt at de samarbeidet med USA i forkant av operasjonen.

Baghdadis død er en stor utenrikspolitisk seier for Trump, som den siste tiden har fått kraftig kritikk både i utlandet og på hjemmebane for å ha trukket amerikanske styrker ut av Nord-Syria, noe som i realiteten banet vei for den tyrkiske offensiven mot kurdiskdominerte områder.

