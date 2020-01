Irakisk base med amerikanske og norske styrker truffet av raketter

Ifølge TV-kanalen har Teheran avfyrt «titalls» raketter mot Ain al-Assad, som hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

– Denne morgenen har modige krigere fra Irans Revolusjonsgarde gjennomført en vellykket operasjon kalt «Operasjon Martyr Soleimani» ved å avfyre et titalls raketter mot basen til terrorister og invaderende amerikanske styrker, melder det iranske nyhetsbyrået ISNA ifølge ABC.

Til CNN opplyser en kilde at irakiske soldater er drept i angrepet. Ingen amerikanske soldater skal være drept, skriver kanalen.

Iranske statlige medier hevder på sin side at 80 «amerikanske terrorister» ble drept rakettangrepene. Videre opplyses det at amerikanske helikoptre og militært utstyr ble skadd, skriver Reuters.

USAs president Donald Trump uttalte tidligere onsdag på Twitter at alt foreløpig står bra til etter angrepene. Han skriver at han vil komme med en uttalelse onsdag lokal tid.

– Vi har det mektigste og mest velutstyrte militæret i hele verden, uten tvil, tilføyer presidenten.

Truer med flere angrep

Revolusjonsgarden hevder at Ain al-Assad er «fullstendig ødelagt» etter angrepene.

Samtidig truer de med flere angrep om USA hevner seg, og ber amerikanske styrker trekke seg ut av regionen.

– Vi advarer alle amerikanske allierte, som ga sine baser til en terrorhær, om at ethvert territorium som starter aggressive handlinger mot Iran, vil bli et mål, sier garden via nyhetsbyrået IRNA.

Ifølge Fox News' utenrikskorrespondent i landet, Jennifer Griffin, ble det skutt raketter «over hele landet», og TV-kanalen Al-Mayadeen melder om eksplosjoner i Arbil i Nord-Irak. Nyhetsbyrået AFP melder at angrepet startet like over midnatt, og kom i tre runder.

Forhøyet sikkerhet

Pentagon bekrefter at Iran har skutt «et titalls» raketter mot amerikanske styrker. De melder at rakettene ble avfyrt mot to baser.

– De siste dagene, og som svar på iranske trusler og handlinger, har forsvarsdepartementet gjort alle nødvendige tiltak for å ivareta og sikkerheten til vårt personell og våre partnere, heter det i uttalelsen.

Videre skriver de at det den siste tiden har vært høyere sikkerhet rundt basene på grunn av indikasjoner om angrep fra Iran.

– Vi evaluerer nå situasjonen og hvordan vi skal reagere, heter det i uttalelsen fra Pentagon.

Ifølge CNN forbereder Trump seg på å tale til nasjonen i Det ovale kontor senere tirsdag kveld. Eksakt klokkeslett er ikke oppgitt.

Angrepet kommer samme dag som USAs president Donald Trump dempet trusselen om å angripe iranske kultursteder, etter å ha blitt advart om at et slike angrep vil være krigsforbrytelse.

– Hvis det er slik loven er, så vil jeg føye meg etter den, sa Trump tirsdag.

Kjenner til situasjonen

I en uttalelse etter angrepet sier Det hvite hus sier at Trump «overvåker situasjonen».

– Presidenten har blitt informert og overvåker situasjonen nøye, og konsulterer sitt nasjonale sikkerhetsteam, skriver pressesjef Stephanie Grisham på Twitter..

Både nasjonalforsamlingen i Irak og deres statsminister Adel Abdul-Mahdi har bedt USA-ledede styrker om å forlate landet, noe USA nekter å gjøre.

Basen som nå er under angrep, er ifølge Washington Posts utenrikskorrespondent Liz Sly, den samme som Trump ville at Irak skulle betale for.

– Vi har en usedvanlig dyr flybase der, som kostet millioner av dollar å bygge. Vi drar ikke med mindre de betaler oss tilbake for den, sa Trump søndag.

Norske styrker

Norge har rundt 70 soldater ved basen, og har siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at ingen norske soldater er kommet til skade under angrepene, sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter, til NTB.

Det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Arbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria.

Det danske forsvaret opplyser til Ritzau at heller ingen danske soldater er skadd i angrepet.

Basen ble også utsatt for et lignende angrep i desember. Da kom de norske soldatene seg fra hendelsen uten at noen ble rammet.