I helgen ble 22 år gamle Disha Ravi arrestert etter å ha delt et dokument som skal hjelpe bønder å protestere mot lover om ny jordbruksreform. Dokumentet foreslo måter å hjelpe bøndene på, og ble twitret av Thunberg, skriver BBC.

Ravi er en av grunnleggerne bak «Fridays For Future», en global bevegelse startet av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Her deltok hun blant annet i kampanjer for å bevare biologisk mangfold og stoppe et vannkraftverk i India.

Greta Thunberg. Foto: AP/NTB scanpix

I teksten skal Ravi ha redigert kampanjetips med foreslåtte hashtags og råd om hvordan man kan signere opprop. Dette har skapt reaksjoner hos myndighetene – og resultert i arrestasjon.

Disha Ravi, arrested by CyPAD Delhi Police, is an Editor of the Toolkit Google Doc & key conspirator in document's formulation & dissemination. She started WhatsApp Group & collaborated to make the Toolkit doc. She worked closely with them to draft the Doc. @PMOIndia @HMOIndia https://t.co/e8QGkyDIVv