Indias høyesterett anklager myndighetene i flere delstater for å ikke gjøre nok for å bekjempe rekordhøy luftforurensning i byer som New Delhi, skriver BBC.

Nivået på ultrafine svevestøvpartikler, kjent under betegnelsen PM2.5, er målt til over ti ganger trygge nivåer i hovedstaden.

– Delhi kveles hvert eneste år, og vi er ute av stand til å gjøre noe, sier høyesterettsdommer Arun Misha.

Myndighetene har innført kjørerestriksjoner for å minimere forurensningen, men det er ikke nok, mener høyesterett.

De krever at delstatsmyndighetene innen fredag legger fram informasjon som viser at restriksjonene fungerer.

Helsemyndighetene i hovedstaden har gitt beskjed om at innbyggerne bør holde seg innendørs, og skoler er stengt.

India Gate i New Delhi 3. november (øverst) under et tett lag av luftforurensning. 4. november (under) hadde det lettet, men det er fortsatt høy grad av luftforurensning i byen.FOTO: SAJJAD HUSSAIN/NTB SCANPIX

Fyrverkeri forverrer

Det er ikke første gang New Delhi og andre indiske storbyer har havnet under et tett lag av giftig smog når det går mot vinter. Nylig ble det imidlertid målt det høyeste nivået av luftforurensning på tre år i hovedstaden, ifølge NTB.

Det blir alltid verre etter divali, sier rickshaw-sjåfør Sachin Mathur i Nordvest-Delhi til The Guardian.

Store mengder fyrverkeri skytes opp under den hinduistiske lysfestivalen divali, som i år var 27. oktober.

– Jeg har halsbetennelse og øynene mine brenner. Forurensningen betyr at jeg ikke får mange passasjerer, så jeg har ikke råd til å dra til legen, sier Mathur.

Bråtebrann og kulde

Det anslås at 44 prosent av New Delhis luftforurensing skyldes bråtebrann i nærliggende delstater, der bøndene rydder jordene, ifølge The Guardian.

Det er innført forbud og bøter ved bråtebrann, skriver indiske medier. Lavere temperaturer bidrar også til at skadelige utslipp blir liggende lenger.

En av grunnene til at situasjonen har blitt verre de siste årene, er endringer i Indias landbruk, skriver BBC. Innhøstingsperioden er blitt forskjøvet, og bøndene har fått dårligere tid på seg til å forberede jordene på neste avling. Bråtebrann har blitt en billig løsning for mange.

Merkel på besøk

Da Tysklands forbundskansler Angela Merkel forrige uke besøkte India og New Delhi, vakte det oppsikt at hun ikke brukte munnbind.

I tillegg til handelssamarbeid mellom India og Tyskland, tok Merkel som en av få utenlandske ledere også opp luftforurensingen i den indiske hovedstaden, skriver Times of India.

Hun lovet en milliard euro fra Tyskland for å hjelpe India med omstilling til miljøvennlig transport, deriblant 200 millioner euro for å erstatte dieseldrevne busser i delstaten Tamil Nadu, sør i India.

– Dieselbussene skal erstattes med elektriske busser. Alle som så forurensningen i Delhi i går kan komme med veldig gode argumenter for å erstatte enda flere av disse bussene, sa Merkel i en tale, ifølge den indiske avisen.

Flere millioner dør

En studie slo tidligere i år fast at 8,8 millioner mennesker på verdensbasis dør for tidlig som følge av luftforurensing hvert eneste år.

Forskerne bak studien, som ble publisert i European Heart Journal, hadde regnet ut at forurensning fra kjøretøy, industri og landbruk forkorter livene til dem som dør for tidlig.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i fjor, puster ni av ti i verden inn forurenset luft.

WHO anslo da at om lag 7 millioner mennesker dør hvert år etter å ha pustet inn luftpartikler som kan føre til slag, hjertesykdommer, lungekreft og lungebetennelse.

Bruk av forurensende brensel under matlaging står for om lag 3,8 millioner dødsfall hvert år, anslo WHO.

Reduserte forurensningen

Det kinesiske selskapet AirVisual samler inn data fra byer over hele verden i sin oversikt over forurensning.

Selskapets tallmateriale har tidligere fått bred oppmerksomhet, blant annet av både CNN og The Guardian.

I skrivende stund er det kinesiske Shenyang som topper lista over verdens mest forurensende byer. New Delhi følger på plassen bak, fulgt av Beijing, Mongolias hovedstad Ulan Bator og Indonesias hovedstad Jakarta.

Byer rangeres ut fra verdien på PM2.5, og på topp ti-lista med snittmålinger i 2018, er India representert med sju av ti plasseringer.