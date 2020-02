India bygger Trump-mur

Av Martin Huseby Jensen, ABC Nyheter

India er et land kjent for sin fattigdom. I landets mange storbyer er det også små shantybyer hvor de fattigste bor. I små skur, ofte med jordgulv og uten fasiliteter som kloakk eller innlagt vann, eller strøm.

Til uken kommer USAs president Donald Trump på et to dager langt statsbesøk. I den anledning har indiske myndigheter latt seg inspirere av amerikanerens løsning for å holde de fattige unna. De bygger en mur.

På statsbesøk

Trump skal blant annet besøke millionbyen Ahmedabad i delstaten Gujarat. Her legges nå siste hånd på en halv kilometer lang mur. Ikke for å markere eiendomsrett, men for å gjemme bort de fattige.

– Grunnen til at de bygger denne muren er fordi de ønsker å gjemme ting, sier Feshma til nyhetsbyrået AP. Hun bor i slumbyen.

Det gjør også Keshi Saraniya. Hun påpeker at folket i byen har bodd der i tre generasjoner, uten at myndighetene har gjort noe for at de som bor der skal få fasiliteter.

– Viktige folk kommer forbi på veien her, men vi blir gjemt bort. Hvorfor gjemmer de bort oss fattige?

«Howdy Modi»

Indias statsminister Narendra Modi tar i mot Trump og skal holde stor mottakelse for den amerikanske presidenten på et cricket-stadion i nærheten av slumbyen under tittelen «Namaste Trump». Ikke ulikt treffet Trump arrangerte for Modi i Houston i september i fjor.

Slumbyen huser 2.000 mennesker som nå skal gjemmes bort for besøket fra USA.

– Vi gjemmer bort så mange fattige med denne muren. Dette er en ikke-human aktivitet som begås over hele India, sier Aswathy Jwala. Hun representerer Jwala-stiftelsen som jobber for å gi mat til de som bor i gatene og å hjelpe hjemløse finne boliger.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.