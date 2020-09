– I Norge kan en 16-åring i prinsippet bestille tatovering på nettet, sier tatovøren Kai Robin Ree til Dagsavisen. Les hans tanker om regelverket lenger ned i saken.

Den sørkoreanske tatovøren Kim Do-yoon (40), som blant annet har tatovert Hollywood-stjernen Brad Pitt, opprettet tidligere i år landets første fagforening for tatoveringskunstnere, ifølge South China Morning Post (SCMP). Loven fastsetter minst to års fengselsstraff for overtredelse. Det vil si at alle som tatoverer andre, som ikke er medisinsk kvalifisert, kan få en fengselsstraff på opp til to år.

Doys fagforening planlegger å komme med helseretningslinjer for tatovører, i samarbeid med medisinsk fagpersonell som støtter deres sak.

Står overfor en politietterforskning

Med sine nesten 500.000 følgere på Instagram, er Do-yoon blant landets mest fremtredende tatoveringskunstnere.Nå leder han en kampanje for avskaffelse av en lov som gjenspeiler tatovørers marginaliserte status i Sør-Korea, der de en gang nesten utelukkende var assosiert med organisert kriminalitet.

South Korean tattoo artist who inked Brad Pitt and K-pop stars leads campaign to have profession legalised in his country https://t.co/6ssD67ZFl6 — SCMP News (@SCMPNews) September 12, 2020

Do-yoon vil be forfatningsdomstolen om å legalisere tatovering av ikke-leger. Men etter medieoppslag om hans fagforeningsaktiviteter, la noen - som ikke har blitt offentlig identifisert - inn en strafferettslig klage, og den sørkoreanske tatovøren står nå overfor en politietterforskning.

En forfatningsdomstol er en domstol som vurderer hvorvidt vedtatte lover er i strid med Grunnloven.

– Ingen ord kan beskrive hvor stolt jeg følte meg på vei hjem fra å ha tatovert Brad Pitt, sier 40-åringen til SCMP.

– Men i det øyeblikket du ankommer Incheon International Airport, bekymrer du deg for at tatoveringsverktøyene i vesken din blir funnet, legger han til.

Ifølge Korea Tattoo Association – en egen organisasjon for Do-yoons union – har minst en million mennesker tatovert seg i landet og den ulovlige, men voksende industrien er verdt rundt 170 millioner amerikanske dollar i året.

Medisinske leger er sterkt imot å legalisere tatovering, og mener at det vil være farlig for koreanere.

– Å bli tatovert av ikke-leger kan føre til en alvorlig infeksjon eller allergiske reaksjoner, sier en tjenestemann ved Korea Medical Association til SCMP.

– For slapt lovverk i Norge

I Norge er tatovør ikke en beskyttet tittel, og det finnes ingen egen utdanningsretning for å bli en.

Kai Robin Ree er sjef for et av Oslos største tatoveringsstudioer, Timeless tattoo. Han mener det burde finnes en mellomting mellom regelverket i Sør-Korea, og regelverket i Norge.

– I Norge mener jeg det er altfor slapt. Vi har ikke noe regelverk som omfatter tatovering, med unntak av hva blekk kan inneholde. Det byr på en god del utfordringer, spesielt med tanke på useriøse aktører, sier Ree til Dagsavisen og legger til:

– I prinsippet kan en 16-åring bestille tatovering på nettet.

Det er også utfordringer knyttet til manglende lovverk for hygiene, mener Ree. Tatovører punkterer hud og opererer med blod.

– Mange har ikke riktig type kompetanse, sier han.

Ree mener at de i bransjen som er seriøse, absolutt fortjener en beskyttet yrkestittel.

– Men det er mange som kaller seg tatovører, som er helt useriøse. For dem bør det ikke være et yrke. Det hadde hjulpet å renske ut dem, som vi kunne gjort dersom yrket ble en profesjon, sier han.

Ønsker kurs for tatovører

Ree synes det hadde vært dumt dersom det nå hadde kommet et krav i Norge om at tatovører må ha en annen utdannelse for å kunne jobbe. Samtidig skulle han ønske at det kunne bli satt opp kurs som tatovører måtte gjennom.

– Vi trenger ikke vite alt en lege kan om kroppen, men kurs som omfatter det medisinske som har med tatovering og hygiene å gjøre, hadde vært fint, sier han.

For å fjerne en tatovering med laser, er minstekravet en sykepleierutdannelse. Ree mener det burde vært strengere krav for tatovører, enn det er for å jobbe med lasermaskin, fordi man ikke er i samme kontakt med blod som man er som tatovør.