I fjor solgte de ut Vulkan. I år er de Russlands MGP-bidrag

Det er bare en uke igjen til fristen for å sende et bidrag til Eurovision, så låten gruppen skal fremføre vil bli offentliggjort i løpet av uken. Gruppen er best kjent utenfor Russland for låten «Skibidi», som fikk 23 millioner visninger på YouTube på kun én uke. 1,5 år senere er videoen sett 360 millioner ganger. Det skriver escnorge.no.

– Dansen med samme navn blitt et fenomen i Russland. TV-stjerner, rappere, bloggere og hverdagshelter danser alle «Skibidi», skrev konsertarrangøren Vulkan da bandet gjestet Oslo i fjor. En konsert som forøvrig ble utsolgt.

Kommentar: «Rikskringkastingen kan ikke prakke på oss hva som helst»

Sær humor

Little Big har en gjennomgående sær form for humor. Noe som er en innertier på internett. Blant annet har hiten «I’m OK» blitt et av de mest populære memene på appen TikTok.

Little Big ble dannet i St. Petersburg 2013 og består av Ilya Prusikin, Sonya Tayurskaya, Anton Lissov og Sergey Makarov. Bandet har gitt ut tre album og ni singler, og beskriver seg selv som et satirisk kunstsamarbeid. Inspirasjonen kommer fra ulike russiske stereotyper og de filmer og produserer alle musikkvideoene sine selv.

Siden oppstarten har de levert fargerike, humoristiske og svært kreative videoer som har mange millioner views på Youtube.

«Skibdi»-videoen har i skrivende stund 365 670 476 visninger på YouTube.

Politisk motivert kunst

Bandet publiserte sin førse video «Every Day I'm Drinking» passende nok på den 1. april 2013, og albudebuterte i mars 2014 med «With Russia from Love».

Bandet har turnert i Europa, Russland og USA. Den andre fullengderen «Funeral Rave» kom i 2015. Og i 2016 kåret Berlin Music Video Award musikkvideoen «Big Dick» til årets «Most Trashy». Videoen, som har mer enn 60 millioner visninger, er full av pornografiske bilder og overtoner.

– Vi vil bare vise folk at de eier livene sine. Land og styresmakter er ikke så viktige som de tror, folk kan gjøre som de vil, sa frontperson Ilya Prusikin til Noisey, på spørsmål om formålet med bandet.

Bandet driver sitt eget plateselskap, Little Big Family.

Little Bigs gjennombrudd kom for alvor da videoen «Skibidi» ble sluppet den 6. oktober 2018. Dansen i videoen ble et internettfenomen.

Les også: Ulrikke Brandstorp skal representere Norge i Melodi Grand Prix