– Vi kom hit Peru i midten av juli, og vi ble overrasket over å oppdage at smitten hadde nådd helt inn i de mest avsidesliggende områdene i Amazonas, sier Nicholas Papachrysostomou. Han er nødhjelpskoordinator for Leger Uten Grensers pågående hjelpeaksjon i Peru, landet som akkurat nå har den høyeste covid-19-dødeligheten i verden.

– Smittespredningen skyldtes nok at folk fra Amazonas-regionen hadde sitt arbeid i Lima og andre større byer. Da disse byene stengte ned, dro de hjem og tok med seg smitten, sier Papachrysostomou på telefon til Dagsavisen.

Overlatt til seg selv

Akkurat nå befinner han seg i byen Santa María de Nieva, som er hovedstaden i Condorcanqui-provinsen i Amazonas. De små og tette lokalsamfunnene i det enorme skogsområdet knyttes sammen av et sinnrikt nett av elver og sjøer, og mange av stedene bare kan nås med båt.

Noen av disse stedene stengte også ned da pandemien kom, og blokkerte elver slik at folk utenfra ikke skulle ta med seg smitte inn. Papachrysostomou forteller om et møysommelig arbeid med å frakte medisiner, utstyr og helsepersonell ut til de isolerte småsamfunnene.

Peru har gjennomført en hard lockdown og nasjonal unntakstilstand, og de første ukene med nedstengning var urbefolkningen i Amazonas nærmest helt overlatt til seg selv. De fikk lite informasjon om viruset, det ble ikke innført smitteverntiltak, og medsinlagrene gikk tomme.

Mange helsearbeidere ble også smittet fordi det manglet smittevernutstyr.

– En av våre oppgaver har vært å lære opp lokale helsearbeidere hvordan man skal håndtere nettopp dette viruset. Folk lever tett sammen her, og er ikke vant til å holde avstand. Det å bruke munnbind er også svært fremmed for dem. Vi har også sett at flere har benyttet tradisjonell, alternativ medisin for å lette symptomer, sier han.



Enkelte områder i Amazonas-regionen i Peru er så utilgjengelige at Leger Uten Grenser bare kan komme dit med båt. Foto: Kuki Mendonça/Leger Uten Grenser.

De vise dør

Som ellers i verden er det først og fremst de gamle som dør av korona i Amazonas. De eldste har en spesiell og sentral posisjon i mange urfolkssamfunn, og folk føler det som en ekstra stor påkjenning å miste deres livsvisdom.

Krisen har også vist svært tydelig hvor neglisjerte disse samfunnene er fra de peruanske myndighetenes side, ifølge Leger Uten Grenser, som samarbeider med flere andre internasjonale hjelpeorganisasjoner i Peru.

– Jeg tror dette området i Amazonas nådde smittetoppen i juni, for nå ser situasjonen bedre ut her. Vi prøver likevel å forberede oss på en ny oppblomstring av smitte, slik vi ser det i Europa nå. Smitten kan komme tilbake, og mest sannsynlig gjør den nok det, frykter Papachrysostomou.

Høy dødsrate

Den nasjonale unntakstilstanden og nedstengning av de verst rammede områdene i Peru ble nylig forlenget ut september måned. Peru er altså det landet med høyest dødsrate akkurat nå, med 86 koronadødsfall per 100.000 innbyggere. I alt har landet 28.000 bekreftede døde av covid-19.

I Latin-Amerika er det ifølge NTB bare Brasil som har et høyere antall smittede enn Peru, med sine rundt 620.000 registrerte tilfeller. Landets grenser holdes fortsatt stengt, og myndighetene har også forlenget portforbudet om natten.

