Da smitten begynte å spre seg raskt i New York, fryktet mange at California ville følge etter og bli det neste smittesenteret i USA. Men mens New Yorks sykehus gjennomlever katastrofetilstander man aldri har opplevd maken til, ser det ut til at staten på den andre siden av USA klarer seg bedre gjennom koronaepidemien, selv om det også der er for tidlig å puste ut.

Delstaten New York har per torsdag 16. april 25 ganger så mange koronadødsfall som California per million innbyggere: 591 døde per million i New York, mot 23 per million i California, ifølge Worldometers. California er på 30. plass blant USAs stater når det gjelder antall døde av covid-19 per innbygger.

New York har 15 ganger så mange smittede per million som California; om lag 11.000 per million i New York, mot om lag 700 per million i California (dette kan også ha med testing å gjøre).

Folkerikt

Varsellampene har blinket for California i koronakrisen:

Både det første tilfellet av lokal smitte og det første koronavirusdødsfallet i USA skjedde tidligere i California enn i New York. Det første tilfellet av lokal smitte ble registrert 26. februar i California, i New York skjedde det 3. mars. Den første døde ble registrert 3. mars i California, i New York skjedde det først 14. mars, ifølge nyhetsstedet Vox.

I likhet med delstaten New York er delstaten på vestkysten svært folkerik. California er USAs mest folkerike stat. Staten har dessuten flere storbyer, blant annet Los Angeles, som er landets nest mest folkerike etter New York.

I januar ble California ansett som en av de mest sårbare statene for koronaviruset, blant annet fordi det er inngangsporten til USA fra Kina, med mer en dobbelt så mange innreisende flypassasjerer fra Kina som New York, skriver The New York Times.

Hvorfor ser det likevel ut til å gå bedre i California enn i New York?

Det er for tidlig å konkludere, ifølge eksperter. Men nettopp å forstå ulikhetene av spredning så langt kan ha mye å si etterhvert som USA og andre land snart skal i gang med å slippe opp igjen – og ønsker å unngå en oppblussing.

Dette er faktorer som er blitt trukket fram:

1. Reagerte tidlig

California var først ute i USA med å gi ordre til folk om å forflytte seg minst mulig og kun gjøre nødvendige ærend. Det skjedde 19. mars, tre dager før delstaten New York. Enkelte områder i California, blant annet San Francisco og området rundt, hadde da dessuten allerede utstedt en slik ordre tre dager tidligere enn de sentrale delstatsmyndighetene i California, skriver BBC.

Det skal sies at guvernør Andrew Cuomo i delstaten New York de siste ukene er blitt berømmet for raske og viktige tiltak, og har stått i sterk kontrast til president Donald Trump i krisen.

Men flere eksperter trekker fram hvor viktig noen få dager er. I en slik krise kan bare en dag eller to utgjøre en svært stor forskjell, sier doktor Neha Nanda ved University of Southern California.

– Selv det å være en dag foran kan ha en enorm betydning, sier hun til BBC. Nettopp fordi man vet så lite om viruset er forebygging det viktigste.

– Det mest effektive verktøyet du kan ha i verktøykassen er sosial distanse, sier hun.

Trikken står i San Francisco. Byen var tidlig ute med tiltak. Foto: NTB scanpix

Den første kommunen i California innførte forbud mot store folkemengder allerede 9. mars, og flere kommuner og byer fulgte like etterpå, blant annet LA og San Francisco.

I San Francisco erklærte ordfører London Breed lokal unntakstiltstand allerede 25. februar, før viruset i det hele tatt var registrert i byen, for å forberede seg.

2. mars ba San Francisco-ordføreren på Twitter byens innbyggere forebygge smitte og planlegge for unntak som skolestengning og lignende. I New York var tonen en annen: Dagen etter oppfordret New Yorks ordfører, Bill de Blasio, på Twitter byens innbyggere om å «komme seg ut på byen til tross for koronaviruset », og kom med anbefalinger om en kinofilm.

2. Mindre tett befolket

Selv om California har flere store byer, blant annet USAs nest største by, bor folk tettere i New York. Det er rett og slett flere innbyggere per kvadratmeter i New York. I California har mange større boliger og bor lenger fra hverandre, det er selv på mange restauranter bedre plass enn i New York. Det kan ha gjort det lettere for viruset å spre seg fort og mellom mange i metropolen New York.

En studie basert på data fra Kina tyder på at de tettest befolkede områdene har hatt flere smittede per innbygger, og mer langvarig epidemi enn andre områder, skriver The New York Times. Studien er ikke fagfellevurdert ennå.

3. Annen transport

At folk bor tett i New York og at en storby som Los Angeles er større i utstrekning gjør også at folk i New York i stor grad bruker kollektivtransport, mens californierne kjører bil. New York har høyere bruk av kollektivtransport enn noen annen by i USA. De omgås hverandre tettere på den måten.

4. Andre jobber

At California har en annen type arbeidsplasser er også blitt trukket fram. Staten er kjernestedet for store teknologibedrifter der det er kultur for, eller i alle fall mulig, å jobbe hjemme, påpekes det i The New York Times.

Normalt er det trangt om plassen på Manhattan. Ikke nå. Foto: NTB scanpix

5. Erfaring med kriser

California har erfaring med kriser og unntakstilstander, blant annet gjennom naturkatastrofer som skogbranner. Dette har gitt myndighetene i staten, også på mer lokalt plan, erfaring og ryggmargsrefleks rundt kriseberedskap, forebygging og respons, påpeker enkelte.

Dette gjør at også innbyggerne har erfaring med å følge ordre og noen ganger innrette seg før retningslinjer og ordre kommer, skriver The New York Times, og viser til at «selv før ordrene kom, begynte californiere å holde avstand fra hverandre, mens newyorkere fortsatt stuet seg sammen på barer og restauranter».

6. Tilfeldigheter?

Også tilfeldigheter kan spille inn på hvor ille epidemien utvikler seg i ulike områder. Enkelte hardt rammede områder kan ha hatt spredning under radaren i lengre tid før man ble klar over situasjonen. Det så man blant annet i Nord-Italia, der man tror koronaviruset hadde spredd seg i flere uker før man ble oppmerksom på det.

– Det er en mulighet for at viruset rett og slett har forekommet mer på østkysten i New York-området, sier Jeffrey Martin, epidemiolog ved University of California San Francisco, til Vox.

De fleste eksperter trekker likevel fram viktigheten av tidlige tiltak. Mange advarer mot å slippe opp for raskt, også i områder som har lykkes med å unngå katastrofe.

Å forstå dynamikken i spredningen og hva som har fungert av tiltak kan være avgjørende for den neste fasen av koronakrisen verden over.

