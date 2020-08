Én demonstrant skal ha blitt såret i hendelsen som fant sted tirsdag.

– En gruppe aggressive borgere med metallstenger i hendene angrep polititjenestemenn i Brest, sier en talsperson for Hviterusslands innenriksdepartement. Hun legger til at skytevåpen ble brukt for å beskytte politifolkenes liv og helse.

Tidligere har det vært kjent at politiet har brukt tåregass, sjokkgranater, vannkanoner og skutt gummikuler under protestene i landet. Et stort antall demonstranter og politifolk skal ha blitt skadd, og én demonstrant har mistet livet.

Pågrepet

I tillegg er flere tusen mennesker blitt pågrepet. Hviterusslands statlige nyhetsbyrået Belta meldte onsdag at det er gjort pågripelser av flere personer som har organisert demonstrasjoner i etterkant av helgens presidentvalg.

En av de pågrepne hadde angivelig leid et rom i 17. etasje i et hotell i hovedstaden Minsk. Rommet ble brukt til å koordinere demonstrasjoner, ifølge Belta.

Den pågrepne skal være bosatt i hovedstaden. Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder. (NTB)

