For bare noen måneder siden var det ingen som tenkte på ham da sannsynlige kanslerkandidater til å ta over etter Angela Merkel ble diskutert. Men håndteringen av koronakrisen har løftet sørtyske Markus Söder på popularitetsmålingene og fram i både det tyske og internasjonale rampelyset.

Nå regnes delstatslederen i Bayern som en absolutt favoritt til å bli ny kansler når Merkel gir seg i valget neste år (såframt det kristenkonservative høyrepartiet CDU/CSU igjen vinner valget).

Markus Söder, delstatsleder i Bayern. Foto: Kay Nietfeld / NTB scanpix

Hele 53 prosent av landets befolkning, mener Markus Söder bør bli partiets kanslerkandidat, i følge en nylig meningsmåling gjort for tv-kanalen ARD.

Harde tiltak

At Söder skulle bli så populær under koronakrisen var ikke gitt. Han er delstatsleder i Bayern som er Tysklands hardest rammede delstat. Bayern er også landets rikeste delstat med mye viktige industri.

Det var derfor ikke åpenbart at Söders strategi med å raskt stenge ned samfunnet ville gjøre ham så populær. Tysk økonomi og næringsliv er blitt hardt rammet.

I Tyskland er det de 16 delstatene som i stor grad har hatt ansvaret for de ulike tiltakene mot koronakrisen. Det har derfor vært store regionale forskjeller i kriseresponsen og Söder har tatt en rekke ekstreme avgjørelser for Bayern: Han var raskt ute i mars med å stenge skoler, barnehager, leikeplasser og butikker, og han innførte delvis portforbud - kun de som hadde nødvendige ærender fikk lov å gå ut.

Söder innførte også påbudt bruk av munnbind på offentlige plasser og er hyppig blitt avbildet med munnbind selv.

Avlyste Oktoberfest

Allerede i midten av april avlyste han årets Oktoberfest, den verdenskjente ølfestivalen som trekker flere millioner besøkende hvert eneste år til München.

Tiltakene i Bayern har gitt Söder kallenavnet «Mr. Lockdown». Han ledet an i nedstengningen og andre delstater fulgte etter.

Nå har Tyskland fått kontroll på smitten og det meste er i ferd med å åpne opp igjen, Söder har tatt til orde for en forsiktig gjenåpning og topper popularitetsmålingene. Det gjør også det konservative regjeringspartiet CDU og søsterpartiet CSU.

Partiet CSU stiller bare til valg i Bayern og Söder har ledet partiet siden 2018. Hadde det vært valg nå hadde CDU/CSU blitt det soleklart største partiet, i følge nettstedet Politico, og dermed trolig igjen fått kansleren.

Mangler partileder

At statsledere og regjeringer styrker seg i krisetider er en tendens man har sett verden over under koronakrisen. Også kansler Angela Merkel har vokst på målingene de siste månedene.

Hun har regjert i Tyskland i 15 år og meldte høsten 2018 at hun ikke ønsket å fortsette som partileder og heller ikke tar gjenvalg som kansler i valget i 2021. Resultatet ble delt lederskap i regjeringspartiet. Annegret Kramp-Karrenbauer ble valgt til ny partileder i CDU i 2018, mens Merkel fortsetter som kansler til neste valg.

Tysklands kansler Angela Merkel vinner på kriser. Foto: Michael Sohn / NTB scanpix

I februar i år trakk Annegret Kramp-Karrenbauer seg uventet som partileder. Den utløsende årsaken var strid om det var riktig at ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland kunne få avgjøre valget av ny delstatsleder i den lille delstaten Thüringen. Men Kramp-Karrenbauer var aldri noen velgerfavoritt og har fått kritikk for svake lederevner og klønete offentlige opptredener helt fra start.

CDU skulle egentlig velge ny leder i april, men valget ble utsatt på grunn av koronapandemien. Nå er det ventet at det ikke blir valgt ny leder før på landsmøtet i desember, da blir trolig også kanslerkandidaten før valget i 2021 valgt.

Kun to ganger tidligere er lederen av CSU i Bayern blitt valgt som den felles kanslerkandidaten for partiene CDU/CSU, og aldri før har en kanslerkandidat fra CSU vunnet valget og blitt Tysklands kansler. At det kan skje Markus Söder er enn så lenge usikkert. Han insisterer på at han blir i Bayern, men det mangler ikke på dem som spekulerer i at det kan endre seg.

Kandidatene til å ta over ledervervet i CDU og dermed også trolige kanslerkandidater, er alle tre menn med svært lik bakgrunn: Armin Laschet, Friedrich Merz og Norbert Röttgen kommer fra samme delstat, Nordrhein-Westfalen, de har studert juss ved samme universitet i Bonn på samme tid, de er hvite, katolske familiefedre.

