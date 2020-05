I ISRAEL, JERUSALEM (Dagsavisen) Sjelden har en sett slike scener som onsdag morgen:

Utenriksminister Pompeo kom ut av flyet ikledd en maske i det amerikanske flaggets farger. På terminalen i Tel Aviv ventet israelske verter, men ingen håndhilste, bare bukket høflig.

Hva var det som så viktig at Pompeo trengte å reise, midt under koronapandemien, til Israel for kun noen timer?

Ifølge israelerne, skulle han diskutere kampen mot koronaviruset og Iran. Ifølge den amerikanske delegasjonen, skulle han diskutere «implementeringen av fredsplanen» til president Donald Trump.

I en pressekonferanse onsdag med Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa den amerikanske utenriksministeren at de to snakket om koronaviruset.

– Vi snakket om israelsk teknologi og samarbeid for å bekjempe koronaen, sa Pompeo i Jerusalem.

Han la også til at han og Netanyahu diskuterte konflikten med Iran.

Ny regjering

Pompeos besøk kom bare timer før Israels nye regjering torsdag skal sverges inn, også den ledet av statsminister Benjamin Netanyahu. Øverst på dagsordenen i den nye regjeringens arbeidsplan er å annektere de palestinske områdene i Jordan-dalen, den østlige delen av den okkuperte Vestbredden.

Både arabiske ledere og EUs topper advarer at et slikt skritt vil gjøre slutt på muligheten for en historisk tostatsløsning med palestinerne. Planen vil også sette fredsavtalene med naboene Jordan og Egypt i fare.

Men ifølge amerikansk-jødiske ledere som ble sitert i israelske aviser, kom Pompeo nettopp for - i all stillhet - å advare Israel mot å gjennomføre anneksjonen av Jordan-dalen.

Hvis dette er riktig, vil det kunne vitne om en viss uenighet mellom Trump og Pompeo. Trump støtter Israel og ser ut til å ville sikre støtten fra den evangelistiske stemmebasen, mens Pompeo kan være bekymret for de videre konsekvensene av et slikt skritt.

«Ønsketenkning»

Amir Avivi, lederen for en israelsk høyreorientert gruppe av tidligere militæroffiserer, tror snakket om en amerikansk uenighet kun er ønsketenkning.

– Jeg må minne om at Trump er en mann du ikke tuller med. Han sparker folk på et øyeblikk. Pompeo vil ikke gjøre noe uten Trumps samtykke, og Pompeo selv er også pro-israelsk, forteller den tidligere generalen Avivi, lederen av organisasjonen Israels Beskyttere, til Dagsavisen.

Pompeo skulle ikke møte noen palestinske ledere under sitt korte besøk i Midtøsten. Og tross det amerikanske UDs annonsering om at Trumps fredsplan skal gjennomføres, avviste en rekke palestinske eksperter som Dagsavisen snakket med i går at det pågikk noen som helst dialog med Washington.

– Jeg vet ikke om noen dialog, sa tidligere statsråd Ghassan Khattib til Dagavisen.

– Men jeg er overbevist om at palestinerne og resten av verden vil fortsette å kreve opprettelsen av en palestinsk stat. Det finnes ikke noe alternativ. I tillegg er okkupasjonen også i mot alt hva folkeretten står for, sa Khattib.

Mye av strategien til det palestinske lederskapet er imidlertid basert på at Trump vil tape valget i november. Hvis ikke det skjer, vil drømmen om en palestinsk stat kunne henge i en tynn tråd.

Trumps plan

Hvis Pompeo nå i det stille advarer Israel mot å gjennomføre en annektering, blir det hele nesten absurd: For en av grunnene til at Netanyahu kunne vinne valget i mars var at Trump i januar framla denne «fredsplanen» som inkluderte en slik annektering av Jordan-dalen.

Det amerikanske forslaget undergravde kandidaturet til Netanyahus utfordrer Benny Gantz, som til da hadde snakket om en framforhandlet fredsløsning med palestinerne.

General Avivi tror ikke en annektering vil føre til krise med den arabiske verdenen.

– Midtøsten har forandret seg fullstendig, interessene har endret seg, og så og si hele den sunnimuslimske verden ønsker nå relasjoner med Israel. De vil ha israelsk vitenskap, medisin og sikkerhet. Og det siste Jordan ønsker er en palestinsk stat ved sin grense i Jordan-dalen. Flertallet i Jordan er palestinere, men landet er styrt av en beduinsk minoritet, og en palestinsk stat ved grensen vil kunne være farlig for dem, sier Avivi.

Men selv Netanyahu har tidligere advart mot en løsning som ikke inkluderer en fred med palestinerne. I det som senere ble sett på som en «nøkkeltale», erklærte Netanyahu i 2009 at fred er avgjørende for at Israel kan forbli en demokratisk stat.

Men nå søker han selv å undergrave sin egen forståelse av Midtøsten. Årsaken, tror mange, er at det i dag er viktigere for ham å sikre seg støtte fra høyrenasjonalistene - og dermed makten - for kanskje å kunne unngå en fengselsstraff som følge av en rekke korrupsjonsanklager som henger over ham.

Men skal en tro USAs tidligere ambassadør i Israel, Daniel Shapiro, bryr heller ikke Trump seg om Israel. Også USAs president har en annen dagsorden.

– Ikke lur dere selv, Trump bryr seg ikke om dere, han bryr seg kun om å bli gjenvalgt, sa Shapiro denne uken til israelsk radio.

Det vil i såfall bety at Israel er i ferd med å gjøre en skjebnesvanger, historisk og farlig kursendring ved å annektere Jordan-dalen, men at hovedpersonene som står bak dette skrittet kan være opptatt av og være motivert av helt andre ting.

