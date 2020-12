JAFFA (Dagsavisen): I de neste dagene skal Pompeo innom tre land: Israel, De forente arabiske emirater og Saudi Arabia. Ikke bare skal han, som første amerikanske utenriksminister, besøke en jødisk bosetting på den okkuperte Vestbredden, han skal også delta i et G20-toppmøte i Riyadh, Saudi Arabia.

Men grunnen til at rundreisen vekker bekymring er fordi den faller sammen med Trumps omfattende og plutselige utskiftninger i forsvarsdepartementet til tross for at bare to måneder gjenstår av presidentperioden. Toppledelsen, inkludert forsvarsministeren Mark Esper, er blitt erstattet med hauker og Trump-lojalister.

– Regimet i Iran er bekymret. For de vet at med Trump er alt mulig. Etter drapet på Qassem Soleimani, er Iran veldig på vakt, sier Meir Javedanfar, en iransk-født israelsk ekspert tilknyttet IDC, en forskningsinstitusjon nord for Tel Aviv. Qassem, som var drivkraften bak Irans voksende militære makt i Midtøsten, ble drept av en amerikansk drone da han landet ved flyplassen i Bagdad i januar.

Ønsker skritt

Israel, Saudi Arabia og De forente arabiske emiratene ønsker alle en mer aggressiv linje vis-a-vis Teheran, og frykter at administrasjonen til Joe Biden vil gjøre det motsatte – å gjenopplive atomavtalen med Iran, avtalen Trump trakk seg fra i 2018.

– USA innfører nå også enda hardere sanksjoner mot Iran. Målet er på den ene siden å gi Biden nye forhandlingskort vis-a-vis Teheran, men også å gjøre det vanskeligere for den neste presidenten å gå tilbake til atomavtalen, sier Javedanfar i et intervju med Dagsavisen.

– En trenger ikke lenger en gang å angripe det iranske atomprogrammet militært. Det overrasker kanskje, men sanksjonene i dag rammer Iran langt hardere enn slik det var før atomavtalen ble inngått i 2015, sier han.

Operasjon i Teheran

I helgen rapporterte New York Times at israelske agenter, på vegne av USA, hadde drept al Qaidas nestkommanderende i en gate i Teheran. Abdullah Ahmed Abdullah skal ha blitt drept da to gjerningsmenn på motorsykkel kjørte opp til hans bil, og avfyrte fem skudd gjennom vinduet. Også hans datter, som var enke etter Osama bin Ladens sønn, skal ha blitt drept i angrepet, som ifølge avisen fant sted for tre måneder siden.

Offentliggjøringen av attentatet i helgen er imidlertid ikke tilfeldig, tror Javedanfar.

– Hvis det nå er klart at Iran aktivt støttet al Qaida, vil det bli vanskelig for Biden å gå tilbake til atomavtalen, sier han.

Iran benekter at det var egyptiske Abdullah som ble drept, og sier i stedet at det var en libanesisk Hizballah-aktivist som ble skutt.

Uansett, Israel har helt klart god etterretning i Iran. I 2018 stjal Mossad-agenter et halvt tonn med dokumenter og hemmelige filer om atomprogrammet fra et lager i sørlige Teheran. Noen måneder senere avslørte statsminister Benjamin Netanyahu et lokale for radioaktivt materiale i hovedstaden som regimet hadde søkt å skjule for FNs atominspektører. I forrige uke meldte Det internasjonale atomenergibyrået IAEA at Iran nå har produsert minst 12 ganger mer anriket uran enn det atomavtalen tillater.

Ennå er det et mysterium også i Israel hvordan Mossad får tak i så topphemmelig informasjon. En mulighet er at Israel sender egne israelske agenter inn i fiendelandet, men en ekspert, som foretrekker å være anonym, tror det er noe annet.

– Regimet i Iran er så forhatt av befolkningen at det ikke er noe stort problem for Israel å mobilisere lokale spioner, sa kilden til Dagsavisen nylig.

Besøker bosetting

Pompeo, under hans besøk i Israel, skal også innom en jødisk bosetting på den okkuperte Vestbredden. Utenriksministeren skal til en vingård tilknyttet bosettingen Psagot, som ligger øst for den palestinske byen Ramallah. Siden krigen i 1967, da Israel okkuperte Vestbredden, har USA ansett bosettingene som ulovlige og som et hinder for en fredsløsning. Dette blir da første gang en amerikansk toppleder besøker et slikt sted.

– Dette er en farlig presedens som legaliserer bosettingene og er et slag mot FNs resolusjoner, sa den palestinske statsministeren Mohammed Shtayyeh i helgen.

Også det planlagte besøket i Saudi Arabia vil ha en stort diplomatisk betydning. Etter at saudiarabiske agenter drepte og skar opp journalisten Jamal Khashoggi i konsulatet i Istanbul i oktober 2018, har Riyadh slitt med diplomatisk isolasjon. Men fredag skal Saudi Arabia gjeste G20-toppmøtet, møtestedet for verdens økonomiske og politiske elite. Pompeos deltakelse kroner Saudi Arabias forsøk på å komme tilbake til «det gode selskap».

– Ikke en passende vert

Men ikke så raskt, sier DAWN, en ny menneskerettighetsorganisasjon som kom på bena etter drapet på Khashoggi.

– Den saudiarabiske regjeringen er ikke en passende vert for G20-toppmøtet, protesterer gruppen, og fordømmer den mektige kronprinsen i landet, Mohammed bin Salman.

– Som et absolutt monarki uten noen form for meningsfull demokratisk representasjon, har den saudiarabiske regjeringen en lang historie med nettopp å stilne de nødvendige stemmene vi trenger i den globale samtalen for å imøtekomme de store utfordringene vi står overfor, het det i en pressemelding fra gruppen.

DAWN, som står for Democracy in the Arab World Now, ble formelt opprettet av Khashoggi selv, men han rakk ikke å lansere gruppen for verden før han ble drept. I stedet har en rekke topper fra andre menneskerettighetsorganisasjoner, som Human Rights Watch, kommet sammen for å gjøre jobben Khashoggi ikke rakk å gjøre.

