Hva skjer med atomavtalen?

Drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani sist fredag har tatt konflikten mellom USA og Iran til et nytt nivå og økt krigsfaren i hele regionen. Drapet truer også samarbeidet om den allerede svært skjøre atomavtalen med Iran.

Trekker seg

Atomavtalen trådte i kraft i 2016 og har som mål å hindre Iran fra å utvikle en atombombe. Avtalen ble for alvor satt i spill i 2018 da president Donald Trump ensidig trakk USA fra samarbeidet og gjeninnførte sanksjoner mot landet. Iran og de andre partnerne; Storbritannia, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, fortsatte å stå ved avtalen, men i fjor vår begynte Iran å bryte avtalen.

Søndag varslet Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif at Iran trekker seg ytterligere fra avtalen og ikke lenger vil la seg binde av begrensningene på anriking av uran. Anriking er et sentralt steg mot å kunne utvikle en atombombe.

Positive signaler

Iranerne understreker fortsatt at atomprogrammet er fredelig og at de ikke har planer om atomvåpen. De lover også å fortsette samarbeidet med Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) inspektører som overvåker Irans atomaktiviteter.

Det er overraskende, mener den tyske forskeren Oliver Meier fra Institutt for fredsforskning og sikkerhetspolitikk ved Universitetet i Hamburg til den tyske avisen Der Spiegel. Iran kunne reagert langt kraftigere på drapet på Soleimani.

– Iran kunne for eksempel avsluttet samarbeidet med IAEA. At de vil fortsette taler for at landet fortsatt er interessert i en diplomatisk løsning, sier Meier.

Mulig slutten

Avviklingen av atomavtalen var allerede godt i gang fra Irans side, den siste utviklingen var ventet uavhengig av drapet på Soleimani, skriver Der Spiegel. Hvor nære iranerne er å kunne utvikle en atombombe er ikke kjent.

Tyskland, Russland og EU har reagert kraftig på at Iran nå vil bryte flere deler av avtalen og advarer mot sikkerhetsrisikoen både i Midtøsten og Europa. Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier dette kan være starten på slutten på avtalen.

– Det ville være et enormt tap, sier han til radiokanalen Deutschlandfunk.

Maas deltar i dag i et krisemøte om atomavtalen i Brussel ledet av EUs utenrikssjef Josep Borrell, sammen med utenriksministrene i Storbritannia, Frankrike og Italia.