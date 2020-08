– Jeg fikk så mye energi da det ble klart at Biden har valgt Kamala Harris som visepresidentkandidat. Det har bare eksplodert på Facebook og Twitter, alle rundt meg er så entusiastiske, sier Lisa Cooper til Dagsavisen.

Cooper er opprinnelig fra USA, men har bodd mange år i Norge, og har i mange år vært en tydelig talsperson for Democrats Abroad Norge, som er Demokratenes norske avdeling.

Lisa Cooper, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Mimsy Møller

– Et radarpar

Lisa Cooper hadde Kamala Harris (55) som klar favoritt, og lister opp årsakene: Hun har en veldig god erfaring, hun er en motvekt til hans alder, hun kan trekke nye velgere, og ikke minst: hun er farget.

– De er begge veldig kjent, og folk vil se på dem som et godt team. De blir et radarpar, mener Cooper.

Siden Biden er så gammel – han vil bli 78 når han innsettes dersom han vinner valget – har valget av visepresidentkandidat denne gangen blitt ansett som ekstra viktig. Det anses som et valg for fremtiden for det demokratiske partiet – både fordi visepresidenten må være klar til å ta over som president dersom det skjer noe med presidenten, og fordi mange tror Biden bare vil stille for én periode, på grunn av hans alder.

Da er visepresidenten den naturlige neste kandidaten.

– Det kan kanskje bety at vi etterhvert kan få vår første kvinnelige president i USA, og hvem hadde trodd det kunne bli en med minoritetsbakgrunn? Det er bare så deilig at hun ble valgt nå, sier Lisa Cooper.

Kolossalt viktig

Forventningene om at det måtte bli en ikke-hvit kvinne har vært sterke etter Black Lives Matter-protestene i USA i sommer. Likevel var det hvite kvinner på listen som var svært sterke kandidater.

– Det hadde vært upassende og katastrofalt om Biden ikke hadde valgt en farget kvinne etter det som har skjedd. Svarte kvinner har vært en så viktig valgbase i partiet, de har vært kolossalt viktig for arbeidet på bakken i partiet, sier Cooper.

Kunngjøringen av valget har drøyd, og mange til nå ukjente kvinner har kommet fram i lyset som aktuelle kandidater de siste ukene.

– Jeg vet ikke om det var tilsiktet fra Bidens side, men hvis det var det, har det vært fryktelig smart. Det har i alle fall ført til at mange kvinner er blitt løftet fram i offentligheten nå. De har vært mye i mediene og fått en høyere status, sier Cooper.

Les også: – Det som skjer nå kan være det som skal til for å slå Trump

Vil det vare?

Joe Biden har et solid forsprang på Donald Trump på de nasjonale målingene, og har også et forsprang i viktige vippestater. Men mye kan skje før valget, det erfarte Demokratene for fire år siden.

– Man har jo den berømte «October surprise», ting som kan endre ting rett før valget. Det kan også skje i år, men det må vi ta om det kommer. Jeg tror koronasituasjonen vil ha stor innvirkning. Om det fortsatt er ille, er det ødeleggende for Trump.

– Er Bidens forsprang først og fremst resultatet av en økende anti-Trump-holdning?

– Trump har vist oss hvem han er, både i koronapandemien og Black Lives Matter-protestene, så veldig mye er nok anti-Trump. Men jeg er spent på målingene etter valget av Kamala Harris. Jeg tror hun forsterker ham, nå blir de sett på som et team mot Trump i stedet for kun Biden mot Trump, sier Lisa Cooper.

Dette er Kamala Harris:

* Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn.

* Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990.

* Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene.

* Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

* Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform.

* Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i høyesterett.

* Utpekt til visepresidentkandidat for Joe Biden i høstens presidentvalg. (Kilde: NTB)

Les også: Her er noen av kvinnene som konkurrerte mot Kamala Harris - og hvorfor Harris var favoritt