Hun har brexit-skjebnen i sine hender

Det tre og et halvt år lange brexit-dramaet er inne i sine foreløpig absolutt mest avgjørende timer idet de siste forsøkene gjøres på å få til en brexit-enighet torsdag, samme dag som EU holder toppmøte og skal diskutere brexit. Statsminister Boris Johnson er ventet i Brussel torsdag. Det er nå ikke ventet at en avtale blir spikret med EU i dag, det er i det lengste håp om en slags erklæring dersom man ser at man trenger noe mer tid for å få en juridisk tekst på plass.

Statsminister Boris Johnson kjemper for å lykkes med sin brexit. Foto: NTB scanpix

Torsdag hadde partene fremdeles ikke gitt opp, men et tilsynelatende stort tilbakeslag kom torsdag morgen kom fra det nordirske partiet DUP, som sa at partiet ikke kan støtte avtalen slik den står per nå.

DUP har bare ti representanter i Underhuset, likevel har det lille nordirske partiet enorm innflytelse i brexit-spørsmålet siden de er regjeringens støtteparti og har sterke meninger om de avgjørende spørsmålene rundt Nord-Irland, som må avklares for at en avtale med EU skal komme på plass.

At DUP støtter Boris Johnsons forslag til brexit-avtale er avgjørende ikke bare i forsøket hans på å få enighet med EU, men også i å få støtte til en eventuell avtale i Underhuset deretter.

Skulle det ikke bli enighet om en avtale innen lørdag, må Boris Johnson bite i det sure eplet og be om en utsettelse av brexit, slik han har sagt han absolutt ikke vil.

Uklart

På grunn av sin nøkkelrolle har DUP-leder Arlene Foster og hennes partifeller gått ut og inn av regjeringsmøter de siste dagene og timene, og er en av få som kjenner detaljene rundt det som nå diskuteres.

– Vi kan ikke støtte det som foreslås når det gjelder temaer knyttet til toll og samtykke, og mye er uklart i spørsmålet om moms, sier Arlene Foster og partiets parlamentariske leder Nigel Dodds, bare timer før EU-toppmøtet om brexit skulle ta til i Brussel.

Foster sier partiet likevel vil fortsette å jobbe med dette sammen med regjeringen i de nærmeste timene.

Tolltrøbbel

Både EU og Storbritannia ønsker å finne en løsning som hindrer at det blir en hard grense mellom Nord-Irland (britisk) og Irland når Storbritannia ikke lenger er med i EU, også dersom det ikke blir en fremtidig handelsavtale mellom partene. Problemet er hvordan dette skal gå til, så lenge Storbritannia ikke ønsker å være med i EUs tollunion eller det indre marked etter utmeldingen.

EU og Storbritannia er nå i ferd med å skissere en løsning der Nord-Irland rent juridisk skal være en del av Storbritannias tollområde, men i praksis vil følge EUs tollregler. Det betyr at det blir en tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Nord-Irland vil ha en nærmest mulig forbindelse med resten av Storbritannia og minst mulig separate ordninger, og det er bekymring i DUP for at man skal forbli fanget i den foreslåtte ordningen uten reell mulighet til å endre det på sikt.

Spenningen knytter seg nå til flere ting: Først og fremst om det blir enighet om en avtale DUP kan gå med på, og deretter hva som så skjer.

Om det blir en avtale, er det lagt opp til avstemning i Underhuset lørdag. Selv om det skulle bli enighet om en avtale med EU, er det langt fra gitt at det går gjennom i Underhuset. Forgjenger Theresa May opplevde at hennes avtale med EU ble nedstemt tre ganger i Underhuset. Det skyldtes at avtalen ble nedstemt av det aller meste av opposisjonen, i tillegg til en del konservative og DUP.

Skulle en avtale bli lagt fram i Underhuset lørdag, spekuleres det på om det vil bli en avstemning rundt en ny folkeavstemning. Labour-leder Jeremy Corbyn gjør seg klar for å bruke partipisken for å få alle sine partifeller til å stemme for å legge fram Johnsons avtale for en folkeavstemning, skriver The Times torsdag.

Dersom det ikke blir en avtale med EU før helgen, må det bli en utsettelse utover brexit-datoen 31. oktober. Hvor langvarig det blir, avhenger av situasjonen. Er det håp om en avtale innen kort tid, kan det muligens bli et nytt EU-møte i løpet av de to neste ukene i håp om at man kan presse fram en avtale innen den tid.

